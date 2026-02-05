La sombra de Kueider en el Congreso: su presunto testaferro continúa como empleado de la Biblioteca Nacional

La confirmación de que una de las personas señaladas como posibles testaferro del ex senador nacional Edgardo Kueider continúa como empleado de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), puso en evidencia los mecanismos de protección que todavía siguen en pie alrededor del ex representante del Poder Legislativo, hoy detenido en Paraguay y a la espera de un juicio por contrabando en Asunción.

Se trata de Rodolfo Daniel González, también conocido como "Gonzalito" o Pajarito", quien figuraba como dueño de la camioneta en la que fue detenido Kueider en diciembre de 2024 con 200 mil dólares y quien apareció como presidente de la empresa Betail SA, que en realidad era del ex senador. Al mismo tiempo, se sabe que el presunto testaferro no cobra sueldos en la BCN desde abril de 2025, cinco meses después del escándalo.

Edgardo Kueider espera un juicio por contrabando en abril de 2026.

"Al día 22 de enero de 2026, el agente Rodolfo Daniel González es empleado de esta institución y revista en la Planta Permanente en la categoría A-06 del escalafón", contestaron a Infobae desde la BCN, luego de un pedido de acceso a la información pública que hizo el medio digital, tras comprobar que su nombre continuaba vigente en la página web.

Para la Justicia, González fue parte de la "asociación o banda" que se encargaba a cometer delitos relacionados al lavado de activos y afines, con los que se blanqueaba la plata como la que tenía Kueider cuando salió de paseo a Paraguay y fue detenido junto a su secretaria Iara Guinsel Acosta.

La jueza Sandra Arroyo Salgado.

Desde la BCN también aclararon que González "se encuentra, desde el día 4 de abril de 2025, suspendido, sin prestación de servicios ni percepción de haberes". La decisión, según aclararon, fue "en virtud de un sumario administrativo en curso en esta Biblioteca del Congreso, relacionado con la causa judicial" que lleva la jueza Sandra Arroyo Salgado. Fue en marzo de ese año, cuando según el organismo González "cursaba una licencia por enfermedad prolongada", que comenzaron los allanamientos y quedó detenido hasta julio, cuando la Cámara Federal de San Martín revocó la prisión preventiva que pesaba sobre él y lo excarceló.

Rodolfo Daniel González, investigado como presunto testaferro del ex senador nacional Edgardo Kueider.

González fue parte de la BCN desde fines del siglo XX, pero recién en diciembre de 2019 se sumó a "trabajar" con Kueider a su despacho, por lo que dejó atrás sus tareas en la BCN. La contraparte negativa que pesó sobre el asesor fue que tuvo que figurar como presidente de Betail SA que el senador compró ese mismo mes. "Pajarito" pasó a tener el 50% de las acciones unos meses, ya que fue reemplazado por Javier Rubel, un primo del entrerriano.

Edgardo Kueider a horas de ser detenido en Paraguay.

El familiar de Kueider había vuelto de España especialmente para su nueva "función". El problema fue la denuncia de la ex pareja que cayó sobre él por el abuso de sus hijas menores, algo que llevó a este ex albañil de Concordia a terminar su trato con su primo, lo que motivó que llamen a González a que vuelva a ocupar el cargo.

El fiscal Federico Domínguez, a cargo de la investigación, consideró a Betail Sa como "una fachada" o "una pantalla", luego de los testimonios de tres testigos que revelaron que entre marzo de 2012 y agosto de 2023 Kueider puso a nombre de la firma unos departamentos y cocheras en un edificio de lujo que adquirió en la ciudad de Paraná. Además detectó que falsificaron préstamos brindados por Estructuras Financieras SA para simular el origen del dinero.

El dinero que incautaron en el vehículo de Kueider.

El problema en el medio fue que Kueider "nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta" y esto lo dejó en evidencia, a partir de que a ARCA le informó todas sus ganancias, pero nunca emitió facturas en el periodo en el que legisló. Entre 2021 y 2023 registró ingresos por 27.576.480 pesos, un monto que no llega a la mitad del costo de los inmuebles que lo expusieron.