Riquelme, el "topo" Blondel y la interna con Morena Beltrán: acusaron a la periodista de "operar" en contra de Boca

Ángela Lerena, Lola del Carril y Agustina Peñalva salieron a defender a su colega Morena Beltrán, tras las acusaciones que soltó desde la Televisión Pública el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que las autoridades de Boca Juniors estaban enojadas con ella por filtraciones que hizo de cuestiones íntimas del plantel. Según advirtió, la información que brindó la joven que trabaja en ESPN salió de su novio, el futbolista Lucas Blondel, integrante del plantel xeneize.

Estas mujeres salieron a defender a Beltrán porque consideraron machistas las versiones en su contra y porque definieron como una operación lo que habían dicho de ella. En ese sentido, Lerena compartió la columna en cuestión y aprovechó para dar una crítica más política contra el canal de gestión estatal. "Qué alivio que tus impuestos ya no paguen periodistas especializados en fútbol que analicen fútbol. Ahora, tus impuestos pagan periodistas deportivos especializados en chismes sobre periodistas deportivas. Felicitaciones a las autoridades de la TV Pública", comentó de manera irónica en su cuenta de X (ex Twitter).

Juan Etchegoyen y Ángela Lerena tuvieron un cruce por las versiones que brindó sobre Morena Beltrán.

Como era de esperarse, Etchegoyen se puso el sayo y contestó a la acusación de su colega. "Hola, Ángela. Mi sueldo no me lo paga la TV Pública como sí durante años a vos. Los impuestos de los argentinos sí pagaron tu trabajo, no es mi caso. Y yo no necesito hacer política para que me llamen. Aprovecho para aclararte porque estás mal informada, cosa que no me sorprende", se defendió.

Lejos de apagar el fuego, la respuesta hizo crecer las llamas. "Llevás días atacando a una periodista a la que doblás en edad y que no te hizo nada. Dedicás el aire de la TV Pública, que cuesta plata de la gente, ¿a preguntar si le fue infiel a su novio? Sos realmente impresentable. Y misógino. Una vergüenza para el canal de todos", señaló Lerena.

"¿Atacando? ¿Misógino? Estoy contando info porque para eso me pagan. ¿O vos querés censurarme? Impresentable sos vos que viviste de la de todos los argentinos durante años sin talento y acomodada al Estado. No merecés ni que te responda un tuit, Angelita, pero lo hago por respeto", finalizó el cruce Etchegoyen.

Peñalva, por su parte, también utilizó la red social de Elon Musk para dar su punto de vista. "Cómo les duele ver a mujeres que les va bien. Este clip destila machismo por donde se lo mire, el conductor que dice 'cuando se meten las mujeres en el vestuario' y luego el periodista adjudicándole a Morena una responsabilidad que no le corresponde. Evolucionen si tanto miedo les da", reflexionó.

Agus Peñalva también salió a bancar a Morena Beltrán.

Lo del vestuario lo aseguró porque cuando comenzó a informar Etchegoyen al respecto, el conductor de MBA Carlos Monti dejó unas palabras que hasta podrían haber incomodado a Horacio Pagani. "¿Qué pasó? ¿Promovió algún lío en el vestuario? Viste que los vestuarios son complicados, no son fáciles. Y cuando se meten las mujeres, no lo digo por machista ojo, suele haber rispideces", remarcó.

La acusación

Al aire de la Tv Pública Etchegoyen aseguró que "Morena, que es novia de Lucas Blondel, operó a favor de Lucas Blondel y en contra del club" y que por eso están enojados con ella el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, y otros dirigentes. "Desde su lugar en ESPN, con sus opiniones, reflexiones, frases, hacía quedar a Lucas Blondel de una manera que no era lo correcto en el mundo Boca", añadió.

"Lo que me dicen a mí en sus comentarios es que cuando daba información, muy sensible dentro del plantel, información que le daba su novio, la comentaba como propia. Con carpa, porque tampoco es tonta, pero terminaba cruzando un límite que en el mundo Boca lo vieron pésimanente mal. Hablo de cosas íntimas. No estoy hablando de pavadas. Cosas que generaron mucho quilombo", sumó después.

La defensa de Lola

La relatora Del Carril también salió a bancar a Beltrán. "Lo que están haciendo se llama operar. Eso es operar", escribió en X. Más tarde subió un video a sus redes sociales para hacer una intervención bastante más larga. "Desconozco genuinamente esta Televisión Pública, completamente distinta a la cual me tocó trabajar", rechazó la joven que salió a la luz en reality de la señal.

Del Carril recordó que cuando ella trabajaba allí siempre se "abogó por la presencia femenina en las distintas competiciones" y cuestionó que estén "acusando a una periodista de operar contra un club por ser la novia de un futbolista de ese plantel". "Ustedes no pueden conjeturar como se les dé la gana. Hay consecuencias. No pueden manchar el prestigio, el nombre de una persona que es profesional", explicó. "Se están metiendo con la carrera de dos personas. ¿Cuál es el sentido de esto? El daño lo hacen igual porque queda en el imaginario", añadió.