Tragedia en los tribunales de La Plata: un acusado de abuso sexual se arrojó desde el cuarto piso y murió tras agonizar varias horas

Una escena estremecedora sacudió este miércoles al edificio de los tribunales penales de La Plata. Un detenido acusado de abuso sexual se arrojó desde una ventana del cuarto piso mientras se encontraba bajo custodia policial. Cayó sobre el capot del auto de un juez en el estacionamiento interno y, tras agonizar durante varias horas en el hospital, murió por la gravedad de las heridas. El episodio ocurrió cerca del mediodía en el edificio judicial ubicado en la calle 8, entre 56 y 57. Allí se encontraba Miguel Zacarías, detenido desde el día anterior en la localidad de Tolosa, acusado de "abuso sexual con acceso carnal" contra una nena de 11 años.

El hombre había sido trasladado desde la Comisaría Sexta hasta los tribunales para avanzar en cuestiones vinculadas con su defensa. Según reconstruyeron fuentes judiciales y testigos, el detenido aguardaba una reunión con su abogada en un salón del cuarto piso cuando se desató una situación inesperada. En medio de una discusión con otras personas presentes en el lugar, Zacarías tomó impulso, corrió unos metros y se lanzó al vacío por uno de los ventanales del edificio.

Antes de arrojarse, el acusado habría gritado a su defensora una frase que heló la escena: "A la cárcel no voy a volver". La caída terminó en el sector del estacionamiento privado del edificio, donde los magistrados dejan sus vehículos. El cuerpo impactó violentamente sobre el capot del auto del juez Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata. El vehículo quedó parcialmente abollado a la altura de uno de los faroles, lo que habría amortiguado en parte el golpe. La dramática secuencia desató un inmediato operativo de emergencia dentro del complejo judicial.

Personal médico acudió al lugar y encontró al hombre con fracturas expuestas y múltiples lesiones producto del brutal impacto. Minutos después, una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico. Los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente debido a las graves lesiones internas que presentaba tras la caída desde gran altura. Durante horas, el detenido permaneció internado en estado delicado mientras los profesionales intentaban estabilizarlo. Sin embargo, cerca de las 18, fuentes del área de salud confirmaron que murió como consecuencia de las complicaciones derivadas del impacto.

El caso, que conmocionó al ámbito judicial platense, abrió además un nuevo interrogante dentro de la investigación: cómo el detenido logró eludir los controles de seguridad, acercarse a una ventana y lanzarse al vacío pese a encontrarse bajo custodia policial. La secuencia posterior al salto, incluida la asistencia médica y el traslado, fue registrada en videos por testigos que se encontraban en el lugar y que captaron parte del dramático momento. Ahora la Justicia deberá determinar las circunstancias exactas del episodio y las posibles responsabilidades por la falla en la custodia que permitió que el acusado concretara el salto fatal dentro del edificio judicial.