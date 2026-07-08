Una muerte, un abogado influyente y una sombra de privilegios: las preguntas que rodean el choque fatal en Panamericana

La muerte de Pamela Ivonne Escobar Camacho dejó mucho más que una tragedia vial. Con el correr de las horas, el caso comenzó a rodearse de interrogantes que exceden el impacto fatal ocurrido en la autopista Panamericana y apuntan al tratamiento que recibió el conductor del vehículo que la embistió, el abogado laboralista Andrés Prieto Fasano.

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del sábado, el foco también se desplazó hacia el procedimiento posterior al siniestro. Las versiones sobre una supuesta protección al imputado y la ausencia de precisiones oficiales respecto de un test de alcoholemia alimentaron la polémica y despertaron fuertes cuestionamientos. En las últimas horas, además, Prieto Fasano eliminó sus perfiles de Instagram y Facebook. Al intentar acceder a sus cuentas únicamente aparece el mensaje de "error de página", una decisión que llegó después de que se conociera públicamente su vinculación con la investigación.

Andrés Prieto Fasano eliminó sus redes sociales

El accidente ocurrió a las 0.21 del sábado 4 de julio, en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná, frente al shopping Unicenter, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Pamela Ivonne Escobar Camacho, de 31 años, conducía un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber y trasladaba a una pasajera cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo quedó detenido en el cuarto carril rápido de la autopista. Segundos después, recibió un violento impacto desde atrás por parte de una camioneta Hyundai Creta conducida por Prieto Fasano.

Andrés Prieto Fasano eliminó sus redes sociales

La fuerza del choque fue devastadora. La conductora murió en el lugar, mientras que la pasajera sufrió heridas de gravedad y debió ser hospitalizada. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del accidente. De acuerdo con las imágenes incorporadas a la causa, el Volkswagen permaneció detenido durante algunos segundos antes de ser embestido. Ahora los investigadores intentan determinar si la detención respondió a un desperfecto mecánico u otra circunstancia. La causa quedó en manos de la fiscal Carolina Asprella, quien la caratuló como "homicidio culposo".

Andrés Prieto Fasano eliminó sus redes sociales

Sin embargo, las dudas comenzaron a multiplicarse por lo ocurrido inmediatamente después del impacto. Según reveló Radio Rivadavia a través del periodista Ignacio Ortelli, en el programa Esta Mañana, el abogado "no se habría sometido al test de alcoholemia y tampoco fue trasladado a la comisaría, ya que fue retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia".

Hasta el momento, las autoridades no precisaron oficialmente si el examen de alcoholemia fue realizado, un dato clave para el avance de la investigación. También trascendió que quien trasladó a Prieto Fasano para recibir atención médica fue Jennifer Jones, integrante de su estudio jurídico, luego de que sufriera lesiones durante el impacto. El perfil público del abogado también quedó bajo la lupa. Hijo de una exjueza, Prieto Fasano es un reconocido abogado laboralista, profesor universitario de la UBA, publicista jurídico y director de Relaciones Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI).

Andrés Prieto Fasano eliminó sus redes sociales

En sus redes sociales -hoy eliminadas- exhibía habitualmente fotografías junto a dirigentes políticos, referentes religiosos y figuras públicas. Su última publicación mostraba una reciente gira por Europa, donde visitó al papa León XIV en el Vaticano. En ese posteo había escrito: "Como gesto de reconocimiento, le obsequiamos un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina, símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina".

También había compartido imágenes de su visita a la tumba del papa Francisco y de distintos encuentros institucionales en Roma. Pero tras el choque fatal, toda esa exposición pública desapareció de internet.