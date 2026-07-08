El final más doloroso: encontraron sin vida a Lucas Gámez, el nene argentino que mantuvo en vilo a dos países tras el terremoto en Venezuela

La búsqueda que durante dos semanas sostuvo en vilo a la Argentina y a Venezuela terminó con el desenlace que nadie quería escuchar. Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que devastó la ciudad costera de La Guaira, fue encontrado sin vida entre los escombros del edificio que colapsó durante la tragedia. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y por la propia familia, que jamás abandonó el lugar donde el menor había sido visto por última vez. Fueron catorce días de espera, de operativos ininterrumpidos, de cadenas de oración y de una esperanza que se sostuvo hasta el último instante.

Encontraron sin vida a Lucas Gámez, el nene argentino

Lucas era hijo de padres venezolanos, pero había nacido en Buenos Aires en 2017, después de que su familia se instalara en la Argentina en 2013. A comienzos de este año habían decidido regresar a Venezuela por cuestiones personales, sin imaginar que pocos meses después quedarían atravesados por una tragedia que conmocionaría a dos países. Todo ocurrió el 24 de junio, feriado en Venezuela por el aniversario de la Batalla de Carabobo. Lucas había viajado junto a sus tíos hasta La Guaira para disfrutar de un día de playa. Pasó la jornada frente al mar, compró un helado y, cuando decidió regresar al departamento donde se hospedaban, comenzó el drama.

Su padre, Marcos Gámez, había reconstruido una y otra vez los últimos minutos antes del derrumbe con la esperanza de que cada detalle ayudara a encontrarlo. "El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar", había explicado. Luego agregó: "Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso".

Desde entonces comenzó una búsqueda desesperada. Los rescatistas removieron toneladas de escombros, utilizaron sensores térmicos, equipos acústicos y tecnología especializada para detectar posibles señales de vida. En distintos momentos surgieron indicios que alimentaron la ilusión de la familia: detectaron calor corporal a unos diez metros de profundidad y también localizaron el teléfono celular del niño en ese sector. Cada nuevo dato renovaba la esperanza. Incluso brigadistas argentinos que habían viajado a Venezuela para colaborar con las tareas de emergencia se ofrecieron voluntariamente para participar del operativo de rescate durante sus horas de descanso.

Encontraron sin vida a Lucas Gámez, el nene argentino

Mientras el tiempo avanzaba, los padres nunca dejaron de creer. El momento más desgarrador llegó el pasado lunes, cuando Lucas cumplió nueve años bajo los escombros. Lejos de resignarse, su familia llevó una torta hasta el edificio destruido y celebró su cumpleaños de manera simbólica, convencida de que todavía podía ocurrir un milagro. Su madre, Blancalida Martínez Coronado, publicó entonces un mensaje que recorrió las redes sociales: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida".

Los compañeros de escuela también grabaron un video para acompañarlo en la distancia, mientras miles de personas compartían mensajes de apoyo desde distintos lugares del mundo. Hasta el último momento, la madre sostuvo una fe inquebrantable. "Sé que son muchos días y costaría creer en el milagro. Yo lo creo porque soy la mamá, porque lo siento en el corazón", había dicho días antes. Incluso ingresó personalmente a la zona del derrumbe para intentar que su hijo escuchara su voz. "Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara, entré abajo con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", recordó.

Encontraron sin vida a Lucas Gámez, el nene argentino

Pero este miércoles la esperanza se transformó en un dolor inmenso. Los rescatistas encontraron finalmente el cuerpo del niño en una de las zonas más afectadas del edificio Miramar, donde había quedado atrapado tras el colapso provocado por los dos terremotos que golpearon a Venezuela y dejaron miles de muertos y desaparecidos. El hallazgo puso fin a una búsqueda que había movilizado equipos venezolanos, brigadas internacionales y personal enviado por el Gobierno argentino, integrado por médicos, ambulancias y especialistas en rescate en estructuras colapsadas.