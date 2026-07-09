Gerli: un policía jubilado mató a un motochorro en un intento de robo

Un policía retirado de 71 años mató a un motochorro que lo abordó cuando llegaba con su esposa a su domicilio en la localidad bonaerense de Gerli, con un dinero que habían retirado de una entidad cambiaria. El efectivo le disparó con una calibre 22 de forma letal, luego de un tenso forcejeo con el que intentaban quitarle el bolso donde tenían lo que buscaban. El conductor de la moto sigue prófugo.

"Estamos acá por plata", se escuchó decir al abatido cuando comenzó a sacar de una riñonera la réplica 9mm que las pericias encontraron al lado de su cuerpo. El jubilado no hizo ningún movimiento brusco ni intentó sacar su arma, ya que esta estaba en la cintura de su esposa, quien se encontraba del otro lado y caminaba hacia él por detrás del vehículo.

Los forcejeos en ese momento con ella, para quitarle el bolso fueron la parte más violenta que mostró el delincuente. "¿No entendés que te la lastimo?", le decía al hombre mientras tironeaba. "Llevate el coche", le pedía el jubilado, consciente de que llevaban una suma de dinero que no quería perder. Fue en ese tramo que el ladrón la lanza al piso y el retirado cae con ella.

En esa confusión, y mientras el conductor de la moto ya se acomodaba para salir rumbo al lado de donde llegaron, el jubilado lleva su mano a la cintura de su esposa, saca el arma y le tira a quemarropa al delincuente que mató, quien lanzó un quejido impactante al recibir los disparos y luego se desvaneció a los pocos metros en su intento de huir. El policía también baleó al que iba en la moto, pero no lo impactó con ninguna bala.

El momento en el cual el delincuente que terminó muerto encaró al policía jubilado de 71 años.

Enseguida los vecinos salieron a ver lo que había ocurrido. Su esposa, aún desde el piso, le pedía que garantizara que el abatido estaba muerto. "Ya lo bajé, ya lo bajé", repitió el suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), quien todavía tenía en su mano la Bersa Thunder calibre 22, antes de la llegada del personal de la Comisaría 6ª de Avellaneda

El fallecido pudo ser identificado como C.R.C. luego de que una mujer se presentara en la comisaría con la información de que su primo había muerto. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda, desde donde mandaron peritos y una comisión judicial para reconstruir el hecho. Aunque las imágenes de las cámaras de seguridad y el relato preciso del jubilado, fueron vitales para que siga en libertad por considerar sus acciones dentro de lo que se conoce como la legítima defensa.