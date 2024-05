Flor Vigna y su nuevo tema ¿dedicado a Castro y Siciliani?: Lágrimas, tristeza y desamor

Febrero había arrancado con una noticia que sucumbió a todo el ambiente artístico: la separación de Flor Vigna y Luciano Castro. Fue la bailarina, actriz y cantante la que usó su cuenta de Instagram para confirmar que ya no estaba en pareja con el actor, después de más de dos años de relación. "Hace un tiempo que ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto", arrancaba aquel mensaje el mensaje. "Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos", agregó.

Pero si bien en aquella oportunidad no había dado los motivos ni las razones que la llevaron a tomar tal decisión, con el correr del tiempo la verdad fue saliendo a la luz hasta que finalmente se dio a conocer que una las principales problemáticas que tuvo que afrontar -sin éxito- la pareja tenía nombre y apellido: Sabrina Rojas. Lo llamaativo es que la ex Combate usó aquella ruptura como trampolín para lanzar uno de sus últimos temas "Puedo Solita".

Y ahora, lo volvió hacer aprovechando que el galán confirmó que -a tres meses de la separación- comenzó a salir con Griselda Siciliani. Sí, Flor publicó el adelanto de su nuevo tema "Fui feliz" justamente un puñado de días después del blanqueo de su ex pareja con la actriz. ¿Casualidad o causalidad? En el breve avance aparecen imágenes de ella totalmente quebrada, llorando, bailando, actuando y pasando por diferentes estados de ánimo. Claro está, la angustias predomina en el video.

Además, en voz en off, Vigna relata: "No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos, pero eso no existe porque no somos robots y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo; y ahí toca la inteligencia emocional que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mierda y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez".

Flor Vigna y Luciano Castro.

Y sigue: "hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel y que a veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos; pero para que venga todo lo nuevo hay que despedirse bien de lo viejo de una forma agradecida, dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene así que agradezco a todo lo que fui porque fui feliz".

El clip, que fue publicado el miércoles, cosecha más de 27 mil "likes", más de un millón de reproducciones y miles de comentarios entre los que se destacan aquellos dirigidos hacia Luciano Castro. "Hermosísimo Flor, soltar lo viejo para abrirse a descubrir lo que viene"; "Castro no fue para vos, te mereces mil veces alguien mejor que te quiera y te vea como sos"; Se fue con Griselda, listo ya fue", fueron algunos de los comentarios que le regalaron los internautas.

Otros, en cambio, la criticaron por jugar el papel de "víctima" para sacarle rédito a su carrera. "Cansa ya con el papel de víctima"; "Tini solo es una, las demás son copias" o "Qué bajón no creer en vos mismo y salir a criticar, te deseo puedas transformarlo" fueron algunos de los otros mensajes que recibió. Lo cierto es que no es la primera vez que la ex Combate usa la música para sacar. Como antes lo mencionamos, tras su separación del actor publicó el tema "Puedo Solita".

Luciano Castro y Flor Vigna

En diálogo con Socios del Espectáculo, la bailarina había hecho hincapié en aquella canción dedicada específicamente a Castro tras hablar del dolor que le causó la separación, lo que le costó la tristeza del desamor y cómo ahora tiene que "reinventarse" para "estar mejor". "Yo necesitaba contar un poco lo que me estaba pasando y decidí cómo contarlo. Estaba medio en una situación que me pasó todo junto desde lo laboral, el amor y encontré la forma de contarlo y expresar que más allá de todo el dolor, me permito poder con todo, con lo que quiero, con mis metas", había explicado la bailarina en el ciclo del Trece.

En aquella oportunidad, había asegurado: "Yo creo que no hay retorno y un poco lo explico en la canción. Creo que a veces uno es débil y cuando terminas bien es como que decís '¿por qué no probar? Y uno también sabe el porqué no y son muchas las razones, entonces me parece que el camino de crecer y estar mejor y aceptar, es no estar juntos. Los dichos de Sabrina tuvieron un montón que ver. Creo que había una intención muy grande de que eso suceda, no sé si de parte de ella pero hubo muchos actos que fueron feos y bueno al final terminó un poquito influenciando. Yo lo intenté todo con Sabri. Todo. Pero me parece que había una intención de que no".