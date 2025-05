"No aparentan ser niños de Argentina": la defensa aberrante de la abogada de los hermanos Kiczka

La escena fue tan grotesca como reveladora. Con esposas en las muñecas, el ex diputado misionero Germán Kiczka ingresó al recinto junto a su hermano Sebastián para escuchar los fundamentos de su condena: 14 y 12 años de prisión, respectivamente, por delitos aberrantes relacionados con la tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil. Lejos de guardar silencio o mostrar algún atisbo de humanidad, el mayor de los hermanos denunció un "mamarracho judicial" y dijo ser -de manera tan llamativa como aberrante- un "perseguido político". Su abogada, en tanto, eligió una defensa técnica que rozó lo inhumano. "No mataron a nadie, no abusaron a nadie", disparó ante los medios la letrada María Laura Alvarenga, en declaraciones que generaron una oleada de indignación pública.

Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión

Peor aún, intentó minimizar la gravedad de los hechos asegurando que los videos "ya están en línea" y que, al verlos, "no pasa nada". Como si el solo hecho de acceder, descargar y distribuir imágenes de niños abusados sexualmente no fuera en sí mismo un acto de violencia atroz. En un momento de la audiencia que heló la sangre, Alvarenga sostuvo que las víctimas "no aparentan ser niños de Argentina", en lo que pareció un intento desesperado -y profundamente grotesco y xenófobo- de relativizar el crimen. "No se sabe quién los produjo, ni cuándo, ni dónde", insistió, como si el origen geográfico de la tragedia pudiera disminuir su monstruosidad.

El argumento, insólito y aberrante, expuso el costado más crudo de una defensa sin escrúpulos que buscó por cualquier vía transformar a los condenados en víctimas del sistema judicial. "Tienen más pena que algunos homicidios", reiteró la abogada, sin reconocer que lo que los Kiczka hicieron fue perpetuar el abuso y la revictimización de menores de edad, organizando, almacenando y distribuyendo este material de forma sistemática. "No mataron a nadie, no abusaron a nadie. Descargaron videos, videos que están en línea. Si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea, no pasa nada", agregó.

Además, en diálogo con Misiones Online, la abogada reiteró: "Esos vídeos siguen ahí". Germán Kiczka, que supo ocupar una banca en la Legislatura de Misiones, aprovechó el micrófono para declararse inocente y asegurar que está siendo perseguido por razones políticas. "Desde el principio mantuve mi inocencia. No hay justicia en Misiones", dijo mientras firmaba el fallo con visible enojo. "Es un mamarracho lo que hicieron", sentenció. Las pruebas lo desmienten. Según detallaron los jueces Gustavo Bernie, César Yaya y Viviana Cukla en los fundamentos, en los dispositivos secuestrados a los acusados se hallaron archivos organizados por categorías.

Germán y Sebastián Kiczka durante la jornada del juicio

Esto se trató de una acción planificada de distribución, contenido de extrema gravedad y pruebas de fuga. En el caso de Germán, además, se consideró su cargo público como un agravante más. El fallo fue celebrado como un acto de justicia dentro de un proceso judicial minucioso y cargado de pruebas irrefutables. Sin embargo, las palabras de la defensa y la actitud desafiante del exlegislador dejaron un sabor amargo. La banalización del daño, la falta de arrepentimiento y los intentos de desviar la atención con argumentos políticos no hacen más que ensanchar la herida que estos delitos provocan en una sociedad ya herida por otras formas de impunidad.

Los magistrados ordenaron que el padre de los culpables, Leonardo Kiczka, y el legislador Pedro Puerta sean investigados por falso testimonio.

A la espera de la apelación prometida por la defensa, lo que quedó claro es que el daño ya está hecho, y que aún frente a una condena ejemplar, los acusados -y sus defensores- continúan negando la magnitud de sus actos. Mientras tanto, las verdaderas víctimas, esos niños a quienes intentan reducir a "videos que ya están en línea", siguen esperando algo más que justicia: el reconocimiento de su humanidad. "Ahora tenemos que leer los fundamentos completos, cómo se sostienen estas penas. Una vez que los conozcamos, vamos a poder establecer las líneas para un recurso bueno", avisó, de todas maneras, Alvarenga.