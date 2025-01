Fotos románticas y una carta manuscrita: así fue la romántica propuesta de Fasti Bo a Juli Castro

Mientras algunas parejas del mundo mediático ponen fin a su relación, hacen otras que sorprenden: Juli Castro confirmó su noviazgo con Fausti Bo y recibió el aval de sus seguidores, quienes festejaron su nueva relación lejos de la toxicidad que le tocó vivir unos meses atrás.

Hace apenas unos días, Manu Dons confesó seguir enamorado de la influencer: "Todavía no hay una persona que me guste más que Juli. Al día de hoy. Yo le corté estando enamoradísimo ", fueron las palabras que no cayeron muy bien en el entorno de la joven. Sin embargo, ella no dio muchas vueltas y confesó estar felizmente acompañada.

Juli Castro recibió una romántica propuesta de Fausti Bo

En medio de la tensión, Fausti Bo tomó la iniciativa e hizo la pregunta definitiva: el 25 de enero aprovechó su paso por la playa de Pinamar para realizar una romántica propuesta, con sus amigos de testigo. Un collar de cerezas, chocolates, fotos de ellos juntos y una carta escrita formaban parte de la sorpresa que terminaría poniendo título al vínculo.

Fue Juli Castro quien compartió imágenes y videos del momento: "25/01/25", fue la descripción de su carrete en Instagram, donde recibió una lluvia de comentarios positivos, celebrando su amor y la madurez con la que manejaron las adversidades del pasado: "Un país esperando este momento" o "Son la pareja del año. Unidos en el amor, risas, llenos de alegría, talento y muchas más virtudes hermosas" fueron algunos mensajes en el posteo. Así como hay quienes se pronunciaron en X, ex Twitter: "Me muero, Fausti Bo le armo a Juli Castro toda la propuesta de noviazgo en la playa y con las amigas presentes, Dios escúchame soy yo de nuevo" ; "En la manera en que Fausti Bo jamás desistió en conquistar a Juli y por fin lo logró, que vivan los hombre graciosos".

La relación entre Juli y Fausti no estuvo exenta de polémicas. Ambos compartieron momentos en el stream "Viernes Trece", donde la química entre ellos fue evidente desde el minuto cero. Sin embargo, su vínculo atravesó turbulencia cuando se viralizó un video de la bailarina besándose con su ex, Manu Dons, en un balcón. Ésta situación generó incomodidad en el equipo del programa, pero sobre todo en Bo, quien se enteró del incidente por las redes sociales.

En su momento, Fausti Bo habló abiertamente del tema en una entrevista con Socios del Espectáculos. Aunque dejó en claro que hubo desilusión, también destacó que no existieron peleas ni resentimientos: "Juli es mi amiga, sigue siendo mi amiga, eso no va a cambiar nunca. Lo principal es que todo está hablado y claro entre nosotros", señaló en aquel entonces la influencer, aunque actualmente pudo dejar atrás las adversidades y le propuso ser novios.