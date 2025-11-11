"Fue horrible, la pasé para el orto": Claudio Villarruel y la verdadera razón detrás del adiós de Marcelo Tinelli a Telefe

Hijo del recordado periodista Sergio Villarruel -voz emblemática de Telenoche y Buenas noches, Argentina- y hermano de Darío, también periodista y abogado, Claudio Villarruel creció entre redacciones, estudios de TV y debates sobre la comunicación. Sociólogo, realizador audiovisual, productor, conductor radial y cerebro detrás de Marcelo Tinelli durante la década dorada de VideoMatch y Ritmo de la noche, Villarruel fue, además, el hombre que sostuvo el liderazgo de Telefe durante años de hegemonía absoluta.

Claudio Villarruel, sin filtros: la verdadera razón detrás del adiós de Marcelo Tinelli a Telefe

Ahora, a dos décadas del episodio que marcó un antes y un después en la televisión argentina, el ex gerente de programación rompió el silencio sobre la polémica salida de Marcelo Hugo de Telefe, ocurrida a fines de 2004. En diálogo con Alejandro Castelo para el ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax Digital), Villarruel no esquivó el tema: "Para mí fue horrible, yo la pasé para el orto, porque esto fue 2004. Él me propuso Los Roldán que me encantó".

Pero el conflicto llegó cuando Tinelli quiso repetir la fórmula al año siguiente. "La rompió y cuando viene el final del año, termina Los Roldán. 'El año que viene quiero hacer Los Roldán 2', me dijo. 'Ya se casó Liza, ya se casó Goyti, no hay más Roldán, los éxitos no se repiten cuando terminan'. Se re enojó", recordó Villarruel entre risas. Pese al enojo del conductor, el entonces programador mantuvo su postura. "Traemos otro proyecto, lo que quieras si querés, pero esto no va a segundo año", le respondió.

Y el tiempo, asegura, le dio la razón: meses después, Los Roldán se retransmitió en Canal 9 y apenas alcanzó los 6 puntos de rating, un número modesto para la época dorada del prime time televisivo. En la misma charla, Villarruel defendió su decisión con el pragmatismo que lo caracteriza, Según explicó, una segunda parte iba a estar condenada al fracaso. Los éxitos, cuando terminan bien, hay que dejarlos ir.

Semanas atrás, en una entrevista con La Nación, el ex directivo ya había mencionado a Tinelli con tono conciliador. "Sí, aunque hace mucho que no nos vemos, cada tanto hablamos. Vi partecitas de su programa de streaming y lo veo bien, es un gran conductor. Tiene que apostar a la nueva generación, la gente joven te nutre mucho. Si puede, debería dar un paso al costado y no exponerse tanto, es también un gran productor", reflexionó. Y agregó sobre los tiempos que corren: "La televisión abierta ya no es un objetivo. Hoy, una persona con su canal en YouTube o Instagram, con dos millones de seguidores, que en términos de rating son pocos puntos, vive feliz".