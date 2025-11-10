Valentina Cervantes renunció a MasterChef: el papel Enzo Fernández y la bomba de Wanda Nara

Hace algunos días comenzó a circular en los medios el rumor de que Valentina Cervantes abandonaba las cocinas de MasterChef. En las últimas horas, y en medio de teorías conspirativas que apuntaban a su pareja, decidió revelar qué hay de cierto en su renuncia.

Según contaron en Infama, Enzo Fernández le habría pedido a la influencer que dejara las hornallas más famosas del país, ya que los directivos de la Selección Argentina no están conformes con las disputas mediáticas entre ella y Wanda Nara. Sin embargo, la participante decidió aclarar la situación.

Valentina Cervantes contó porqué su hija no quiere volver a Inglaterra

Con los rumores instalados, Cervantes se sentó en el programa de Georgina Barbarossa y contó la verdad de la milanesa: " Es verdad que me voy" , confirmó sobre su salida de MasterChef. La conductora quiso saber si su decisión implicaba también dejar el país, ya que Fernández juega en Londres. Valentina explicó: "A mí lo que me pasa es que mi hija, la que tiene 5 años, está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Y mis hijos no son niños que estén acostumbrados a estar con niñera".

A la modelo le pesa la distancia mientras su hija continúa con su rutina en otro país: "Enzo tiene una agenda muy ocupada, él capaz concentra y tiene partido, y esos dos días mi hija se tiene que quedar con la niñera", agregó.

De esta manera, Cervantes desmintió que su renuncia haya sido un pedido de Enzo, asegurando que fue una decisión completamente personal. Aunque reconoció que su pareja la extraña: "A ver, Enzo me extraña. Gracias a Dios me extraña, prefiero que me extrañe", comentó entre risas.

Asimismo, Valentina Cervantes aclaró que la supuesta tensión con Wanda Nara por un intercambio de mensajes con Enzo Fernández es totalmente falsa y que jamás dejaría Masterchef por ese motivo: "Ante todo, siempre digo: yo soy mamá", cerró, dejando en claro que su prioridad son sus hijos.