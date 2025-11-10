Revelan si Mauro Icardi podrá salir del país tras conocerse la cifra millonaria que debe por alimentos

Mauro Icardi aterrizó en Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, luego de cinco meses sin verlas. Sin embargo, más que el esperado reencuentro, lo que mantiene en vilo a quienes siguen de cerca la historia es la posibilidad de que el futbolista no pueda volver a salir del país.

Según trascendió, el jugador tendrá algunos días junto a sus nenas: las buscará a la salida del colegio el martes 11 de noviembre y las llevará a su casa el sábado 15, antes de regresar a Turquía para reincorporarse a los entrenamientos con el Galatasaray. Pero la gran incógnita es: ¿podrá salir del país sin inconvenientes?

Mauro Icardi debe 125 mil dólares de alimento y se niega a pagar, según Wanda Nara, por "capricho"

Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, despejó las dudas al respecto. "Sí, lo que se está mentando es el tema de una prohibición de salida del país, está claro y quedó hasta en el expediente que Mauro no tiene ninguna prohibición de salida del país, y tampoco su ingreso", explicó en diálogo con Desayuno Americano.

Consultada sobre los gastos que debe asumir como padre, la letrada reconoció que el futbolista deberá hacerse cargo del pago de la psicóloga de una de sus hijas menores: "Te lo voy a decir, porque ya igual la otra parte hizo pública la resolución: es el pago de la terapia, que está bien, el pago de la terapia de una de las psicólogas que está a cargo de él, y eso está bien, es una medida que está bien ordenada por el juzgado ", sostuvo.

En cuanto a la cuota alimentaria, Marcovecchio aseguró que está totalmente garantizada: "Lo que se solicita de la otra parte, el monto que se solicita por alimentos está más que garantizado, es un monto que está más que garantizado con bienes que están en el país".

Aunque ninguna de las partes reveló el monto total, Rodrigo Lussich aportó detalles en Intrusos: "También se volvió a presentar la actualización de la liquidación de lo que debería o debe como pauta de alimentos Icardi", leyó el periodista mostrando el documento.

