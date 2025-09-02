Fue víctima de la motosierra de Milei, volvió a su primer amor y reestrena su ópera prima tras 30 años

La diferencia más importante y evidente entre el cine y la fotografía es la dinámica, el paso del tiempo. En la remasterización del primer audiovisual del artista Juan Imassi, Centroamérica, Fotografías de viaje de 1995, esto se hace determinante. Su ópera prima vuelve al público tras 30 años y una dolorosa desvinculación de la escuela de cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), producto de la motosierra de Javier Milei. Será este viernes a las 19:15 -puntual- en el marco de la inauguración del Auditorio del Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en José Bonifacio 1337.

Los aniversarios para la vida de este cineasta, docente, fotógrafo y escritor son importantes porque, unos pocos años antes de que lo pasen a disposición en su empleo tras 25 años, recibió un diagnóstico muy negativo en relación a su columna. Según los médicos que lo atendían, las presiones en su médula ósea podían generarle un infarto de forma repentina. Lejos de amedrentarlo, en las licencias que tuvo volvió a su primer amor artístico: recorrer el mundo y contar sus historias. Caminó más de mil kilómetros y viajó otros 55.000 en ese reencuentro.

Juan Imassi es cineasta, fotógrafo, escritor y docente, entre otras cosas.

En diálogo con BigBang , Imassi demuestra que el diagnóstico no lo amedrenta, como tampoco lo hizo la motosierra. Que duele es obvio y no lo disimula. Pero no lo hace flaquear. Es probable que la resiliencia -y la resistencia- que aprendió en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo que acompañó durante 44 años tengan algo que ver. Al mismo tiempo se envalentona con el repudio tras el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que estalló con las filtraciones de los audios de su ex titular Diego Spagnuolo, y asegura que el gobierno libertario ya no podrá ser lo fue.

Este viernes reestrenás un proyecto tuyo que tiene más de 30 años. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a Filosofía y Letras y vea tu proyecto?

- Hace 30 años yo estaba egresando de la escuela del INCAA e hice un viaje por Centroamérica. Había familias que viajaban y los domingos se encontraban con los amigos y le pasaban diapositivas. Yo era hijo de una maestra, no viajaba, no teníamos proyector de diapositivas, ni cámaras, pero me hubiera gustado. Entonces tomé ese concepto, pero en vez de hacerlo en un living entre 10, fueron 1000 a la sala más grande del Teatro San Martín.

Yo era hijo de una maestra, no viajaba, no teníamos proyector"

El San Martín había sido el símbolo de la cultura de la democracia y el menemismo lo querían transformar en una playa de estacionamiento: lo estaban vaciando. Pero el sábado a la noche (Rodolfo) Mederos tocó gratis y metió mil personas. El domingo a la tarde, que la Selección se jugaba la clasificación al Mundial contra Uruguay, hubo cero grados. Salí a la calle Corrientes y no había nadie. Pero como eran amigos que venían de la mano, de ese vacío que había en las calles aparecieron mil y llenaron la sala.

Proyecté las diapositivas del viaje y un músico, Sebastián Rosenfeldt, tocaba en vivo con un sintetizador. Lo que voy a hacer ahora que se cumplen 30 de años aquel audiovisual es sumarle tomas del público de aquella vez, aunque en esta oportunidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, que viene de entregarle el título honoris causa a Charly García, y donde además fui alumno y docente de fotografía. Le agradezco a la gestión el honor de inaugurar el Auditorio del Edificio Anexo con mi audiovisual.

Juan Imassi fue despedido del INCAA tras 25 años como docente.

Sos escritor también, y tenés siete libros publicados. ¿Cómo conectás tu pasión por la fotografía y el cine con la escritura?

- Como soy un fotógrafo viajero, como el brasilero Sebastião Salgado que me influenció mucho cuando empecé a mochilear y hacer fotos, también soy un escritor viajero. Como la generación de escritores norteamericanos de Paul Bowles, anterior a los beatniks. Hay una película maravillosa (y libro también): The Sheltering Sky, de Bernardo Bertolucci. Allí John Malkovich llega a un puerto polvoriento de África y le preguntan si viene por negocios o turismo. "No, a nosotros no nos interesa el dinero". Le ponen turista. Entonces golpea el vidrio y le dice: "Nosotros no somos turistas, somos viajeros". Y a la mañana siguiente definen cuál es la diferencia: un turista pasa por encima de las culturas con una mirada a vuelo de pájaro. Los viajeros nos comprometemos . El compromiso de los viajes que hago se ve en mi escritura y también en este audiovisual.

Foto, cine, literatura, plástica, actuación. ¿Cómo te definís?

- Empecé a escribir a los 15, que necesitaba sacar un dolor: mi padre y mi abuelita del corazón habían fallecido cuando tenía ocho. Recién a esa edad pude empezar a canalizarlo con la poesía. A los 12 me rompió la cabeza la aparición del disco El jardín de los presentes de Invisible. Quería ser (Luis Alberto) Spinetta, pero como no puedo cantar ni meter un tono en la guitarra me hice poeta. A los 18 me hice fotógrafo y he pasado por muchos rubros. En 1982 fotografié la primera represión y desde ahí sentí el deber moral de hacerlo. Pero lo que más me gusta a mí es esto: viajar y narrar esos viajes, mostrar las culturas y la gente que me voy cruzando.

El compromiso de los viajes que hago se ve en mi escritura"

El año pasado recibiste una noticia muy dura, porque cerca de tu jubilación te pusieron en disponibilidad en el INCAA.

- Después de 25 años de profesor de foto en la mejor escuela de cine pública y gratuita de excelencia, decidí volver a uno de mis primeros amores. Yo ya quería dedicarme de nuevo a hacer audiovisuales en viajes, y como me faltaban cuatro años y ya había cumplido un ciclo, charlaba cómo era mi salida con el Director, que había sido mi alumno. En eso llegó la motosierra de Javier Milei y nos pasó a disponibilidad a los trabajadores estatales. Nos mandó a la casa. Volvía del velatorio de Norita Cortiñas, con el grupo de la ronda de los jueves y me encontré con mi apellido en el Boletín Oficial. Fue un golpe muy duro. A mí me lastimó mucho la motosierra .

Cuando voy a resolver mi salida me encuentro con una compañera que me dice "yo me fui sin cobrar nada porque mi psiquiatra me dijo: 'tuviste un brote psicótico. Cuidate, la plata la podés discutir después'". Ahí me entero que en el Estado hay tumores cancerígenos, suicidios: un trabajador de AFIP, uno de la Lugones en San Martín. Por fuera, se suicidó un piloto de una contratista estrellando su avioneta contra el logotipo de la empresa una semana después de haber sido despedido. Pasó cinco veces por arriba y recién lo hizo cuando la empresa evacuó a sus compañeros.

La ronda de las Madres de todos los jueves y Juan Imassi detrás de ellas.

Esto a vos te tocó en el marco de que te habían dado una noticia que te podías morir en cualquier momento.

- Sí, para mí una exageración de cirujano. Me dieron un diagnóstico a partir de un problema en mi columna. Entonces hice dos viajes por Europa. El segundo de tres meses de mochila haciendo fotos y videos. Me dijeron que me podía morir y yo hice 55.000 kilómetros, mil de esos caminando. A mí la noticia me dio fuerza para poder hacer ese viaje.

¿Cómo empezó esa experiencia de ser parte de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo?

- Yo tenía 17 años en 1981 y me trajo mi novia del Nacional Buenos Aires, que tuvo muchos desaparecidos y está a metros de donde se hacen. Ya son 44 años con ellas. Después pasé a Familiares también.

El gobierno de Milei tal cual lo conocimos no existe más"

¿Cómo definís a este gobierno que les hizo esto?

- Desde el 20 de diciembre de 2023 que empezó la represión vengo diciendo que este es el gobierno más débil que vi en 43 años: le pega a abuelos y discapacitados, necesita que la supuesta oposición lo sostenga y le vote todas las leyes. Es lo contrario a ser un gobierno fuerte. Imagínense cuando entre en acción la mayoría de los trabajadores y el pueblo del 2001, que hoy está adormecido aún, atados de pies y manos por los traidores sindicales de la conducción de la CGT.

En cada lugar al que fueron recibieron escraches y en las mesas de campaña les hablan del 3% de Karina. ¿Qué opinás de esta situación?

- Yo viví un cambio de régimen en 1982. Venían de desaparecer 30 mil personas. Pero se rindieron en Malvinas, el pueblo destruyó la Ciudad y al otro día no podían salir a la calle. Esto es lo que acaba de pasar. El gobierno de Milei tal cual lo conocimos no existe más . Como aquel régimen de la Junta Militar, que no podían salir a la calle después del 14 de junio de 1982. Donde salían eran repudiados.

Un poco de "Centroamérica, Fotografías de viaje de 1995" de Juan Imassi.

Ya venían de varios golpes, como el de la cripto estafa y otras derrotas parlamentarias. Pero esto rebalsó el vaso. La gente se agotó, se indignó y perdió el miedo. Esto les pasó en Junín, Lomas de Zamora, Firmat, Corrientes. En todos lados son repudiados y no sólo les tiran brócolis, sino que además no va nadie a apoyarlos. El gobierno ya da por perdida la elección de septiembre y se juega todo a la de octubre. Y aún si ganara en octubre el FMI le va a exigir más devaluación, la reforma jubilatoria, la laboral y la tributaria. Es insostenible.

El viernes hay que ser muy puntuales, ¿no?

- Sí. Me preguntan: "¿hasta cuándo sigue la muestra?". No es una muestra. Es una función única de 35 minutos. Les pido que sean puntuales. Es a las 19:15 en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de José Bonifacio 1337. "Centroamérica, Fotografías de viaje de 1995", que 30 años no es nada, febril la mirada.