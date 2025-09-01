Tinelli se rinde al streaming: su último intento por no desaparecer

Si hubo alguien que siempre juró amor eterno a la televisión y menospreció cualquier otro medio, ese fue Marcelo Tinelli. El mismo que se resistió a modernizarse y a abrirse al stream, ahora terminó cediendo: la falta de rating, sus fracasos consecutivos y su necesidad de seguir facturando lo empujaron a rendirse y probar suerte donde antes decía que no tenía cabida.

El conductor que supo llenar estudios con el Bailando hoy no logra mantener ni a su público histórico. Su humor quedó rancio, fuera de época, y sus programas se hundieron sin pena ni gloria. Por eso ahora se agarra de YouTube y del stream.

Salen a la luz los detalles del nuevo proyecto laboral de Marcelo Tinelli

Según adelantó Pepe Ochoa, Tinelli será la cara de un nuevo ciclo en la plataforma Carnaval, con un equipo de panelistas mixtos entre los que suenan nombres como Sabrina Rojas e Iván Ramírez. El plan es llamar la atención de jóvenes con un formato ágil y político, pero sin perder del todo al público mayor que alguna vez lo siguió en televisión.

El propio Marcelo fue quien salió a sembró expectativas en Instagram, respondiendo mensajes de seguidores como si aún quedara gente esperando su gran regreso: "Ya estamos preparando algo lindo", prometió. También dijo que le gustaría volver con algo "similar" a Videomatch, un formato enterrado hace más de dos décadas y que sólo él cree que puede revivir.

Tinelli se suma al canal de streaming Carnaval junto a Sabrina Rojas e Iván Ramírez

Lo cierto es que Tinelli ya no vuelve a la televisión, lo admitió él mismo: "Este año creo que no. Solo estaré en plataformas y streaming", reconoció. Una confesión que deja en claro que, después de tanto resistirse, terminó aceptando que la tele ya no lo necesita.

Y como si todo esto fuera poco, a su fracaso profesional se suman sus cuentas pendientes: todavía enfrenta reclamos judiciales de trabajadores y figuras que nunca cobraron lo que les correspondía. El conductor que alguna vez fue sinónimo de éxito, hoy es apenas un reflejo de lo que fue, tratando de sobrevivir en un medio que nunca quiso y que ahora lo recibe como a cualquier debutante desesperado por una segunda oportunidad.