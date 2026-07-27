ATE convocó a un paro nacional contra Milei: denuncian salarios pulverizados, despidos y vaciamiento del Estado

La conflictividad sindical volverá a instalarse en las calles la próxima semana. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto en reclamo de una recomposición salarial de emergencia, contra los despidos en la administración pública y el vaciamiento de organismos estatales, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gremio y el Gobierno de Javier Milei.

ATE redobla la confrontación con Milei y convoca a un paro nacional

La medida fue resuelta por la conducción nacional del sindicato durante una reunión realizada en el Hotel Quagliaro e incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía. Además, coincidirá con el reinicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos, por lo que ATE evalúa confluir con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

El principal reclamo del sindicato apunta al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Según ATE, las paritarias acordadas durante la gestión libertaria quedaron muy por debajo de la inflación y profundizaron la pérdida del salario real. "Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público", afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Y añadió: "Nos han asaltado, han conformado una asociación ilícita para robarnos el dinero que es de nuestra propiedad". El gremio sostiene que, durante 2026, los incrementos salariales acumulados en la Administración Pública Nacional alcanzaron el 12,9% hasta junio, mientras que la inflación del mismo período llegó al 16,9%. Además, asegura que desde la llegada de Milei a la Presidencia los servicios públicos acumularon un incremento del 919%, mientras que el poder adquisitivo de los estatales cayó un 45%.

En ese contexto, Aguiar advirtió sobre un fenómeno que, según aseguró, se agrava entre los empleados públicos: el endeudamiento. "Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Además, las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos", sostuvo.

ATE redobla la confrontación con Milei y convoca a un paro nacional

Las críticas del dirigente sindical no se limitaron al aspecto económico. También cuestionó el rumbo político del Gobierno y atribuyó el crecimiento de la protesta social al desgaste de la administración libertaria. "Todos los días el presidente pierde popularidad, pierde aceptación social y eso tiene que ver con la conflictividad que hasta aquí en los últimos dos años y medio hemos podido garantizar. Tenemos que lograr que Milei se vaya lo antes posible. Están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en su destitución", sentenció.

Aguiar también apuntó contra parte del movimiento sindical por mantener canales de diálogo con la Casa Rosada. "Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar", aseguró. En otro de los pasajes más duros de su discurso, el titular de ATE rechazó la idea de que el Estado se esté reduciendo y sostuvo que, por el contrario, continúa interviniendo, aunque con otros beneficiarios. "Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente", dijo.

Y concluyó: "Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales que tienen el camino más allanado que nunca para venir a saquear nuestro país". Además de la recomposición salarial, el sindicato denunció el intento de cierre, desmantelamiento y vaciamiento de distintos organismos públicos, así como nuevos despidos dentro del Estado nacional, advirtiendo que esas medidas ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales.

ATE redobla la confrontación con Milei y convoca a un paro nacional

Entre los antecedentes recientes de ese conflicto aparece la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde ATE encabezó protestas contra un centenar de despidos. En aquella oportunidad, Aguiar había afirmado: "Estos despidos son un golpe al corazón del plan nuclear argentino", y cuestionó al entonces funcionario Manuel Adorni al señalar: "Si quieren despedir gente, que echen a los 250 ñoquis que dejó Adorni, pero no a científicos, profesionales y técnicos altamente capacitados".

La movilización del 3 de agosto también incluirá reclamos en defensa de las cajas de jubilaciones provinciales y servirá como antesala de una nueva Jornada Nacional de Lucha prevista para el 7 de agosto, día de San Cayetano, cuando ATE volverá a marchar junto a la CGT, las dos CTA y la UTEP bajo las consignas de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".