Rubén "Pollo" Sobrero apuntó contra Javier Milei: "Ama a Margaret Thatcher y entrega Malvinas"

Los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento reaccionaron ante versiones que escucharon por parte de sectores de la patronal en relación a que iban a retirar las calcomanías que tienen los trenes de "Las Malvinas son argentinas" y desde este martes volverán a llenar de imágenes de las Islas toda la línea. La desmalvinización que comenzó a impulsar el Gobierno nacional tras la épica bandera que los futbolistas de la Selección desplegaron luego de la victoria contra Inglaterra en el Mundial, tuvo un efecto opuesto totalmente contrario.

BigBang habló con el secretario general de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, quien relató que, a partir de la reacción que tuvieron para no dejar que prospere la medida, sacaron un comunicado para negar la existencia de esa intención. Sin embargo, la circulación de esas versiones encendieron una chispa que reavivó el fervor de Malvinas casi de la misma manera que el gesto que tuvieron los dirigidos por Lionel Scaloni.

El dirigente sindical, además, cuestionó el fervor del presidente Javier Milei por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y denunció cómo una empresa israelí junto a una compañía inglesa tienen previsto avanzar en extraer el petróleo hallado en las Islas, sin ningún tipo de protesta o reclamo soberano por parte del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Por otro lado, se refirió al crecimiento de las figuras del Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U) en el marco de la crisis interna del peronismo y se animó a adelantar cómo sería un gobierno de la izquierda y hasta qué haría con el reclamo soberano histórico sobre las Islas Malvinas.

Vemos un gobierno que ama a Margaret Thatcher, que ante el robo de petróleo que vamos a sufrir en Malvinas no dice nada

Se ve que lo de la bandera de la Selección tuvo repercusiones. Intentaron quitar las calcomanías de "Las Malvinas son Argentinas" de los trenes, ¿cómo fue eso?

- Nosotros, cuando tomamos conocimiento por las noticias que salieron en los medios, lo primero que hicimos fue tratar de chequear. Pero un compañero del taller me dijo: "acá hay un par de boludos que dicen que la quieren sacar porque lo vieron en las noticias y, entonces, para adelantarse...". Sacamos un comunicado de prensa, sacamos una nota a todos los trabajadores para que si eso ocurriera no lo hagan y discutimos dentro del cuerpo de delegados.

Porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos un gobierno que ama a Margaret Thatcher, que ante el robo de petróleo que vamos a sufrir en Malvinas no dice nada. Ya sabemos que tenemos un gobierno que son cipayos. Entonces cuando sacan después la nota diciendo que ellos no habían dicho nada, nosotros tomamos nota, pero yo la verdad no le creo nada. Creo que intentaron avanzar con algo, le salió mal y retrocedieron.

La bandera de "Las Malvinas son Argentinas" en manos de Giovanni Lo Celso.

Entonces lo que vamos a hacer ahora es salir a reponer todas las calcomanías en los lugares de trabajo, con imágenes de "Las Malvinas son Argentinas", que no somos cipayos, que no somos amantes de Margaret Thatcher, ¿por qué? Porque Malvinas es algo que nos unifica a la mayoría de los argentinos, ¿no? No a todos.

Se demostró eso.

- Sí, se demostró. Vamos a hacer una campaña fuerte desde el martes. Mirá lo que puede producir Malvinas. Nosotros no tenemos un mango en el sindicato. Llamé a un par de imprenteros, y me dijeron: "¿No tenés plata? -ya me conocen- Vení que yo te los hago gratis". Nosotros vamos a hacer una campaña gratis. No vamos a poner un mango. ¿Por qué? Porque los mismos imprenteros, los que hacen las calcomanías ya nos dijeron "les damos una mano". ¿Por qué? Porque es un sentimiento lo de Malvinas.

Produce mucho odio ver a un gobierno que te flamea la bandera de Israel, te flamea la bandera de Estados Unidos, ¿y la bandera argentina? Tienen más viajes a Estados Unidos que a la provincia de Tucumán

Y también produce mucho odio ver a un gobierno que te flamea la bandera de Israel, te flamea la bandera de Estados Unidos, ¿y la bandera argentina? Tienen más viajes a Estados Unidos que a la provincia de Tucumán. O a la provincia de Salta. O a cualquier provincia. No recorre el país, no le importa el país. Lo del sur es muy grave. Nos van a robar el petróleo de Malvinas. Y tienen asegurado el robo. Porque tienen radares que están ubicados en la ciudad de Tolhuin, que son ingleses. En territorio argentino, dos radares ingleses. Tenés los barcos norteamericanos que patrullan, según ellos, para evitar que los chinos se lleven los pescados. Mentira. Se está discutiendo una base naval norteamericana en el sur.

Ya empezaron a hacer un contrato los habitantes de Malvinas para empezar a explotar el petróleo. Y nosotros vamos a estar de esta orilla mirando cómo se roban nuestros recursos naturales, en el medio barquitos norteamericanos, ¿y nuestro presidente qué dice? ¿Nada? Bueno. Entonces, nosotros tenemos que seguir fogoneando el tema de Malvinas. Se vio claramente cuando nuestros chicos en el Mundial sacaron la bandera, que nos costó, porque yo gil no soy. Pero valía la pena. Esa bandera valió más que una cuarta estrella porque el mundo vio claramente que nosotros no nos rendimos, los que se rindieron fueron los milicos.

Milei se declaró admirador de Margaret Thatcher, la premier británica que ordenó el crimen de guerra que significó el hundimiento del Crucero General Belgrano.

¿Cómo explicas que este sentimiento tan malvinense, tan fuerte con las Malvinas, conviva con la elección de un presidente que es fanático de Margaret Thatcher?

- Son dos cosas distintas. A MIlei lo votaron... vos tenés un 25% de gente que es de derecha, que son cipayos, que son entreguistas. El grueso de la gente que votó a Milei, que son muchos trabajadores, votaron hartos del gobierno del peronismo. Fijate que hay todo un sector de gente que eran peronistas que votaron a Milei y que no vuelven al peronismo. Porque lo que estamos viendo en las encuestas es que ese sector de gente que está ahí en el medio, que es un sector muy grande, no vuelve al peronismo. Y no vuelve con el concepto de que son chorros, que son delincuentes. Que un poco tienen razón, pero también hubo muchas campañas desde los medios que empezaron a profundizar el odio de la sociedad entre nuestra misma población.

¿Cómo puede ser que los argentinos nos estemos peleando y puteándonos entre nosotros y mientras que nos puteamos los Sturzenegger, los Caputos, los grandes garcas de este país se la llevan toda para afuera? Entregan nuestra Patagonia con el super RIGI, entregan el agua, entregan todos los minerales, entregan el petróleo, te entregan el país. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos peleamos entre nosotros? Entonces hay que dejar de ser gil y entender que la pelea entre nosotros, a los únicos beneficios es a los garcas de este país.

Esa bandera valió más que una cuarta estrella porque el mundo vio claramente que nosotros no nos rendimos, los que se rindieron fueron los milicos

Hay un crecimiento fuerte de las figuras de la izquierda. ¿Cómo se explica esa situación? Porque el peronismo y la crisis que tiene debe tener mucho que ver.

- Nosotros compartimos electorado con el peronismo. Es el gran problema que teníamos siempre. El peronismo al estar en una crisis tan profunda y la coherencia de muchos años hace que todo un sector empiece a mirar a la izquierda como alternativa. Que por ahora el crecimiento no es del volumen que nos gustaría a nosotros. Pero hay un crecimiento real, de dos dígitos, hay un crecimiento real de la figura de Myriam Bregman. Mira también, lo viviste en la calle recién que todo el mundo me saluda. Ahora, una cosa es simpatía y otra cosa es voto y movilización. Porque nosotros no venimos a cambiar el collar del perro. Venimos a gobernar para la clase obrera. ¿Eso qué significa? Que todas las medidas que vayamos a tomar tienen que ser respaldadas por la gente movilizada.

Por ejemplo: ¿qué haríamos con FATE hoy? Nosotros vamos a (el dueño Javier Madanes) Quintanilla y le decimos: "dame la llave de la fábrica", y la pongo a producir, y los trabajadores la ponen a producir. Vos no dejás a mil personas en la calle cuando vos ganaste fortunas -y en la actualidad acaba de cerrar un acuerdo con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para poner paneles solares en toda la provincia-. ¿Cómo es? ¿Seguís enriqueciéndote y cuando no te gusta un negocio lo cerrás y dejás a la gente en la calle? Bueno, para hacer eso necesitás a los trabajadores movilizados que cuando vos digas "esta fábrica va a manos de los trabajadores", los trabajadores se tienen que hacer cargo. Eso necesita un estado de movilización permanente de los trabajadores.

Rubén "Pollo" Sobrero en una asamblea del Plenario del Sindicalismo Combativo de 2025.

Nosotros lo que estamos proponiendo es una democracia directa, no indirecta como tenés hoy. Vos hoy gobernás a través de tus representantes, diputados. En nuestro caso van a ser distintos, lo que va a tener más peso son las discusiones a través de las asambleas de los distintos sectores y esos representantes obviamente con sus mandatos revocables: si no llevan adelante lo que decide su base, hay que sacarlos. Y te pongo como último ejemplo los diputados del Partido Justicialista (PJ) de todo el norte que están gobernando con Milei. Y esa gente no fue votada para gobernar con Milei, sino para ser oposición.

Y los tipos están ahí, los senadores están ahí enriqueciéndose, porque, para colmo, vimos el caso de (Edgardo) Kueider, que lo engancharon con los dólares yéndose a Paraguay. Lo que estamos planteando es un cambio de sistema. Y si la gente nos acompaña vamos a tener un gobierno obrero y popular.

Si los ingleses no sacan los pies de Malvinas, acá tenemos un montón de Malvinas. También podemos tomar represalias con ese tema

¿Y qué haría ese gobierno con Malvinas?

- En primer lugar, reconocerlas, que es lo que no hace este gobierno. Y nos daríamos toda una política para recuperarlas. Eso se discutirá en su momento con todos los sectores que estén involucrados. Pero, por ejemplo, nosotros si los ingleses no sacan los pies de Malvinas, acá tenemos un montón de Malvinas. También podemos tomar represalias con ese tema. Así que les va a convenir más devolver las Malvinas porque nosotros no vamos a mandar a los pibes al muere.

Nosotros les vamos a pegar donde más les duele, que es en las vísceras. Por ejemplo, nosotros jamás mandaríamos el oro del Banco Central a un banco inglés, como hizo este gobierno. Que todos los ahorros de los argentinos en oro fueron a Inglaterra. Y lo hicieron en forma secreta para que nadie se entere. Por suerte los compañeros de la Bancaria los salieron a denunciar. Pero tendríamos una política totalmente opuesta a la que hay hoy con Malvinas.