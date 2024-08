Carajo, el nuevo nicho libertario: Furia defendió a Milei y Alex Caniggia criticó a los peronistas

Es un hecho que no es difícil encontrar un denominador común entre la ex Gran Hermano Juliana "Furia" Scaglione y el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, Alex "Pajarón" Caniggia. Al menos no encontrar uno sólo. Su perfil disruptivo para conseguir fama y seguidores, sería uno casi evidente. Aunque también sus posturas políticas, afines al gobierno libertario de Javier Milei, es otra cuestión bastante más evidente.

Esto se evidenció en las últimas intervenciones de ambos en Carajo stream, el nuevo nicho libertario donde los influencers defienden las medidas de ajuste de Javier Milei o cuestionan al dirigente peronista más odiado de la historia por los propios peronistas, para ensuciar a todo el arco político que representan. "Hay que empezar a enseñarle a la gente que tu pensamiento político no tiene que dividir. Decí que hoy, gracias a Dios o el reino de los cielos, tenemos a alguien que nos está tratando de cambiar el mundo o la vida", afirmó la ex GH en su última participación del streaming junto a Caniggia.

Alexander Caniggia y su perfil constantemente disruptivo.

"Me parece que hay que asumir que hace más de 12 años o de 40 años que nuestro país está siendo cagado a mano alzada. Entonces, cuando viene alguien a cambiar las cosas, hay un poco de ruido. ¿Qué pasa? ¿El cambio les molesta? ¿No pueden aceptar a otro que puede hacernos brillar?", se preguntó Furia, casi como si desconociera todo el ajuste implementado mientras ella estaba en la casa más famosa del país.

La mujer también aprovechó para criticar a la gestión anterior, que encabezó el ex presidente Alberto Fernández y que se caracterizó por las diferencias que sostuvo con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Me parece que hay que bajar un poquito las aguas. Y estos que ya tuvieron su tiempo para cambiar un poquito, que en realidad no cambiaron nada. Yo entré a un certamen para cambiar mi vida porque estaba muy mal económicamente porque estaba viviendo con estos que no sé cómo llamarlos ya, que se cagaron en todos nosotros, en todo el pueblo", afirmó. "Ya estuvieron cuatro años, doce años. ¿Cuánto más quieren estar para hacer mierda al país? ¿Cuánta gente está sin comer, loco?", se preguntó.

Furia mantiene su apoyo a Milei sin importar que un millón de niños se vayan a dormir sin comer, de acuerdo a las últimas estadísticas de Unicef.

En el discurso cargado de confusiones, comparó la realidad argentina con la venezolana, que atraviesa una mayor estabilidad económica que de este lado del continente. "Basta. Es un socialismo. Está pasando también en Venezuela. El que no quiere ver es porque no quiere. Miren lo que está pasando, viejo", señaló. Cabe destacar que en términos económicos en Venezuela el sistema de producción es capitalista desde la época de su independencia.

En ese sentido, el hermano de Charlotte Caniggia también quiso dar la nota cuando se pronunció alrededor del escándalo de violencia de género que salpicó al ex presidente tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Más allá de atacar al ex mandatario, apuntó contra la cantante Lali Espósito, con fuertes acusaciones.

"'Si tocan a una, tocan a todas', decía la conchuda. Ah, pero como el golpeador es peronista, entonces te quedás muda", le cuestionó. "Doble moral. El forro de gelatina (en relación a Pedro Rosemblat, novio de la cantante) y vos también, pelotuda. La gente te tiene asco, Depósito. De eso no tengo duda", atacó Caniggia, parafraseando el apodo que le había dado Milei.