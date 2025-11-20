Furiosa, Cinthia Fernández explotó contra Elba Marcovecchio y la cuestionó por su defensa a Icardi: "Caradura"

Cinthia Fernández volvió a instalar el debate sobre los deudores alimentarios tras difundir un video en el que explicó el proyecto de ley que busca impulsar para restringir el acceso a la carga de combustible de quienes no cumplen con la cuota de alimentos. La propuesta generó repercusiones inmediatas en redes y programas televisivos, donde la abogada Elba Marcovecchio, una voz habitual en el ámbito jurídico mediático, compartió su punto de vista en Bondi Live.

La letrada confesó que la idea le había encantado, pero aseguró que no era pragmática: "Seamos prácticos, ¿vos te imaginás una circular a todas las estaciones de servicio de todo el país para que no carguen nafta?", cuestionó desde sus conocimientos en derecho constitucional. No solo consideró que sería molesto para los ciudadanos que esperan cargar combustible mientras el playero revisa si alguien es deudor, sino que también planteó dudas operativas: "A parte cómo va a ser, ¿por patente o por persona? ¿Te pide el documento para cargar nafta?".

Cinthia Fernández defendió su proyecto de ley para que deudores de alimentos no puedan cargar nafta

El cuestionamiento de Marcovecchio irritó a Cinthia, que no dudó en responder: "Me molestó de Elbita que ella empezó en algún momento y tuvo una esperanza o algo relacionado al derecho", expresó al referirse a la manera en que la abogada expuso sus reparos.

Según la influencer, este proyecto no surge de sus estudios formales en derecho, sino de su experiencia personal con su ex pareja y padre de sus hijas: "Es una lucha que siempre alcé la voz. Durante 6 años me vieron discutir hasta que pude resolver mi problema gracias a Dios".

MARCOVECCHIO Y LA PROPUESTA DE CINTHIA FERNÁNDEZ: "¿VOS TE IMAGINÁS?"



Cinthia sintió que Elba se burló de su iniciativa: "Me podés explicar lo que pensás con respeto, no me parece digno de burla... Como esa sonrisita sobradora que tuvo".

En medio de su descargo, Fernández apuntó directamente contra la profesional por el rol que ocupa en la defensa de Mauro Icardi: "Es una caradura que defiende a un deudor que debe 400 mil dólares ", disparó, vinculando su enojo con puntos sensibles del conflicto judicial entre el futbolista y Wanda Nara. Consideró grave que una abogada con su perfil adopte una postura que, según su mirada, obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones alimentarias: "Como abogada, incentiva a que no se realice el pago de alimentos", afirmó.

Luego cuestionó la estrategia de la letrada: "Reclama la restitución de las niñas y, con eso, excusa que Icardi no paga alimentos porque sino estaría demostrando que el centro de vida de las niñas es acá. Es una burrada ", sostuvo, criticando la línea de defensa y los argumentos presentados en ese ámbito.

Cinthia Fernández, además, puso en duda la eficacia del trabajo profesional realizado hasta el momento por Elba Marcovecchio: "Más que verla desfilando en notas, ¿Qué le consiguió a Mauro?", expresó con ironía, y agregó, en un intento por respaldar su postura de que la abogada no tuvo éxito en la defensa del futbolista: "Viene cinco días al país y tiene que pedir por favor ver a sus hijas".