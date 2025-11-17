Moria Casán incomodó a la China Suárez y ella terminó justificando a Icardi: "Yo soy moncha"

Luego de meses... incluso años, la China Suárez habló del WandaGate y confesó cómo empezó su historia de amor con Mauro Icardi. Este lunes, la esperada entrevista entre la actriz y Moria Casán salió a la luz y terminó con la expectativa que se había generado en los días previos.

El ida y vuelta entre ellas en La Mañana con Moria no solo generó revuelo en la pantalla chica, sino también entre los seguidores, ya que la actriz contó detalles de cómo comenzó su romance con el futbolista durante una noche romántica en París en 2021.

China Suárez y Mauro Icardi

En la entrevista, la China no solo dejó ver su entusiasmo por la relación, sino que además confirmó que Icardi fue infiel a Wanda Nara, ya que en aquella época seguía casado con la conductora: "Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: 'Esa boquita...'. Él tiene algo con la boca ".

El primer encuentro fue en la habitación de un hotel: "Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca".

Moria Casán entrevistó a la China Suárez bajo la atenta mirada de Mauro Icardi

Además contó detalles de la polémica noche en Gardiner. Según explicó, ese día iba a reencontrarse con el futbolista luego de los años de polémica pero eligieron sentarse en mesas separadas para no levantar sospechas. Sin embargo, todo se volvió caótico cuando Wanda entró al lugar

Moria Casán mandó al frente a su invitada y afirmó que la vio muy enamorada: "No lo puedo disimular, ni lo quiero disimular", reconoció la actriz que el próximo 19 de noviembre estrena en Disney+ Hija del fuego: la venganza de la bastarda.

En medio del romanticismo, "La One" también abordó las partes más oscuras del WandaGate. Fue ahí cuando le preguntó por las capturas de WhatsApp que hace un año expuso Wanda, donde Icardi, en un intento de recuperar su matrimonio, llamó "moncha" a su actual pareja: "Yo soy moncha de alma y voy a ser moncha toda la vida. Eso no me lo saca nadie, y él habla así también ", respondió la actriz.

El mensaje que se difundió en noviembre de 2024 decía: "Perder tu estilo, perder tu familia, el orgullo, perder todo por esta guerra innecesaria contra mí. Compararte con la China Suárez que es una moncha de mierd* y encima lo que más bronca me da es que ella queda bien y vos como una pelotud...". Con esa violencia, el delantero le habló a Nara para intentar reencauzar su matrimonio, responsabilizándola de la crisis cuando el infiel había sido él.

El mensaje de Mauro Icardi donde llamó "moncha" a la China Suárez

Si bien el enamoramiento de la China es evidente, ciertas actitudes de Mauro Icardi generan preocupación al verlo en cámara. No solo en la entrevista con Moria se percibió cómo la actriz miraba a su novio después de cada confesión, como buscando aprobación, sino que también durante la charla con Mario Pergolini el viernes pasado, él confesó abiertamente ser "vengativo y celoso" .