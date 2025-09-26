García Moritán aprovechó el robo en lo de Pampita para figurar: "La operación política..."

El robo ocurrido el pasado lunes 22 de septiembre en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, ubicada en el exclusivo Barrio Parque, sigue generando repercusiones. Mientras la modelo se encuentra en España por motivos laborales, su exmarido Roberto García Moritán rompió y expresó su preocupación por lo sucedido.

"Fue muy violento porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bien organizado porque se fueron con una caja que medía un metro ochenta", relató el empresario, visiblemente afectado por el incidente en un móvil para Intrusos.

Roberto García Moritán

García Moritán, quien vivió en esa misma residencia durante su matrimonio con Pampita, no ocultó su inquietud por la seguridad de los menores: " Estoy muy preocupado por los chicos , pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban", agregó con alivio.

El robo no solo dejó daños materiales, sino también un halo de misterio. Según trascendió, los ladrones se llevaron una caja fuerte, lo que desató especulaciones sobre su contenido. En este sentido, García Moritán desmintió categóricamente las versiones que indicaban que había documentos personales suyos en el interior: "Es totalmente falso, no había nada mío en esa caja fuerte más que el pasaporte de Ana y su partida de nacimiento. La operación política está en su constante ánimo de lastimar ", respondió tajante.

El empresario, que también es conocido por su rol como exlegislador porteño y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no dudó en expresar su orgullo frente a las críticas. "¿Por qué habrían papeles míos en esa caja fuerte? No tiene ningún sentido. Significará que algo mío les molesta y eso me da orgullo y más fuerza para seguir con lo que hago", aseguró con firmeza.

Más allá del robo, un tema especialmente sensible para Pampita era la posible pérdida de los teléfonos donde conservaba fotos de su hija Blanca, fallecida en 2012. Afortunadamente, esos recuerdos pudieron ser recuperados: "Ese tema la tenía muy mal y gracias a Dios esos recuerdos siguen en su poder", afirmó García Moritán, mostrando empatía hacia su expareja.

En medio del revuelo, Pampita optó por mantener un perfil bajo y colaborar con la investigación en curso: "No puedo dar datos de nada y me pidieron por favor que no dé. Está toda la información pero no la puedo dar porque puede jugar en contra si doy datos", explicó la modelo con cautela ante las cámaras.

Mientras tanto, Roberto García Moritán destacó la fortaleza de Pampita frente a las adversidades: "Ella es una resiliente y lo material lo va a multiplicar por diez. Lo importante está devuelta en casa".