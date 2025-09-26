Thelma Fardin cruzó al gobierno tras el triple femicidio: "La ministra de Seguridad se lava las manos"

Tras el brutal triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, la actriz Thelma Fardin lanzó un duro mensaje contra el gobierno de Javier Milei y, en particular, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich., quien en las últimas horas no dudó en vincular el problema del narcotráfico a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pese a que había insistido en no politizar este brutal narcofemicidio. "La famosa batalla cultural tiene como territorio el cuerpo de las mujeres. Matan a tres pibas y la ministra de Seguridad de la Nación dice que esto no tiene que ser tratado como una cuestión de género", lanzó Thelma.

En un video difundido a través de las redes sociales, la actriz acusó a la ministra de "lavarse las manos respecto de su responsabilidad, cuando es un delito de trata y narcotráfico, que son delitos federales". "Es decir, le pagamos el sueldo a ella para que se ocupe de estos temas", expresó. La actriz remarcó que "es una cuestión de género porque se disputa sobre el cuerpo de las mujeres. No son tres tipos los que aparecieron quemados, torturados, descuartizados. La pedagogía de la crueldad enseña a desensibilizar y escribir sobre los cuerpos de las mujeres violencias extremas que reafirman la jerarquía de esos varones frente a sus pares varones", lanzó.

Y agregó, visiblemente molesta: "Convierte a nuestros cuerpos, como dice (la escritora) Rita Segato, en territorio de soberanía de otros". Fardin también apuntó contra el propio Milei, a quien acusó de indiferencia frente al femicidio múltiple: "Hay muertes que no son tan llorables, dice Judith Butler. El Presidente lloró rápidamente el asesinato de Charlie Kirk, un ciudadano estadounidense, pero todavía habiendo pasado más de 24 horas, no dijo nada, no dio el pésame, no mostró un solo gesto de empatía. Ciertos cuerpos, por su clase social, su raza, su manera de vestir, su orientación sexual, tienen menos valor", disparó contra el mandatario.

Uno de los posteos que compartió Milei para colgarse de la muerte de Brenda, Morena y Lara.

Cabe destacar que el presidente se dedicó durante las últimas horas a compartir todo tipo de publicaciones que responsabilizaban al gobernador de la provincia de Buenos Aires tras el brutal y violento de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), en su afán de conseguir torcer los votos de los bonaerenses que los condenaron en las elecciones de septiembre. "Cierto sector de la sociedad reacciona con indiferencia o inclusive culpándolas a ellas", advirtió Thelma sobre Milei. Por último, denunció que el gobierno busca desactivar el reclamo feminista invisibilizando el sesgo de género de los crímenes. "¿Saben por qué no quieren que sea una cuestión de género? Porque nosotras somos el único movimiento con la fuerza para frenar esta brutalidad, no las banderas políticas. Nos vemos en la calle otra vez", concluyó.