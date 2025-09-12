Gastón Soffritti reveló el lado sombrío de trabajar con Cris Morena: "Lo que dice y cómo lo dice es violenta"

Cris Morena es una eminencia en producciones juveniles, sin embargo la magia de sus historias muchas veces se ven opacadas por la vida real. Fue Gastón Soffritti quien en las últimas horas recogió el guante y habló en primera persona de los traumas que le generó trabajar con la productora.

En varias oportunidades se dijo que la empresaria era exigente o maltrataba a sus actores, así como se cuestionó su obsesión con los cuerpos delgados. En los últimos meses, estos comentarios volvieron a resurgir con los cambios físicos del elenco de Margarita, su último éxito.

Gaston Soffritti no guarda los mejores recuerdos de sus trabajos bajo la dirección de Cris Morena

En este contexto, Gastón publicó un libro titulado Vos Sí Que No Tenés Problemas, donde habla del lado B de los éxitos que protagonizó bajo la dirección de Cris Morena: Rincón de Luz o Floricienta, lo llevaron al estrellato pero con graves consecuencias en su psiquis.

El artista pudo poner en palabras el dolor que lo atravesó por años: "Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta ", se puede leer en uno de los fragmentos más fuertes.

Gastón publicó un libro titulado Vos Sí Que No Tenés Problemas

Aunque no mencionó directamente a Cris Morena, la descripción apunta de lleno a la productora: ese recuerdo abrió nuevamente el debate sobre las exigencias en sus ficciones y las presiones que recaían sobre los chicos que soñaban con triunfar en la televisión. Para Soffritti, esa etapa fue tan intensa como dolorosa, al punto de dejar cicatrices que todavía hoy reconoce.

Si bien algunos periodistas o fanáticos de las series juveniles pudieron empatizar con los sentimientos del actor, Laura Ubfal fue crítica y lo acusó de buscar fama a cualquier costo: "Yo tengo mis signos de pregunta, hizo cosas que a mí... no sé", comenzó.

"Intentó hacer una asociación de actores, se juntó con la gente del macrismo en su momento ", cuestionó las decisiones económicas y políticas de Soffritti: "Busca negocios, busca guita", siguió.

Nazarena Vélez frenó y consultó dónde está el mal de que un joven busque plata o se anime a diferentes negocios: "Según qué negocios y cómo lo hacés y cómo los conseguís", redobló la apuesta Ubfal, dejando en claro una vez más que Gastón Soffritti no es de su agrado.