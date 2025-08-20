Gime Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: ¿su desenamoramiento llegó cuando el actor hacía Tootsie?

La confirmación de una nueva infidelidad de Gimena Accardi durante 2018 y en el medio de la relación que la unía con Nicolás Vázquez, potenció las declaraciones del actor acerca de que no había una reconciliación posible en ese momento y que ya estaban con el trámite de divorcio. La deserotización llegó con el papel femenino que hacía él en Tootsie, con cejas depiladas y una serie de elementos que modificaron el sentimiento de ella.

"En 2018 Gime tuvo una historia con alguien que vivía cerca de ellos, se vieron un par de veces con este personaje que, si bien no era del entorno de ellos, Nico lo conocía y por eso se enteró", reveló Pepe Ochoa, al frente de LAM por la licencia de Ángel de Brito. "Fue simplemente eso, un coqueteo y sexo un par de veces durante el verano, a pesar de eso siguieron con su relación y decidieron apostar a estar juntos", agregó al respecto.

El suplente del conductor fue quien también aportó la versión acerca de una deserotización por la obra que llevó adelante años Vázquez. "Entre Nico y Gime empieza a haber lío cuando él estaba haciendo Tootsie y ella comienza a trabajar en Olga. Esto la eleva como figura y ella empezó a tener vida social, vida nocturna, empieza a salir sin Nico", explicó. Según aclaró Ochoa, el hecho de verlo "sin cejas" y "todo el día vestido de mujer" hizo que "la libido de ella hacia él" caiga. "Ya venían mal y esto los afectó", aseguró. Lo cierto es que la versión no se condice con las expresiones de arrepentimiento de ella hacia los deslices que tuvo como pareja.

Gimena Accardi y otra infidelidad en su haber.

Al mismo tiempo, las declaraciones recientes de Vázquez a partir de las confesiones de su ex dejaron en claro la imposibilidad de una reconciliación, al menos por el momento. "Hoy no, nos estamos divorciando, es la verdad. Siento que es lo más sano. No es que por esto que pasó nos separamos, esto fue consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia...", detalló.

En relación a las confesiones de ella, el actor mostró una facete muy comprensiva. "La quiero acompañar, desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí siempre va a ser una persona muy importante siempre. Somos familia. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, fui a nuestra casa para acompañarla", señaló. "Hace un tiempo que no veíamos bien, y después eso... son cosas que suceden. Nadie está exento. Y como le dije a ella, no la define", añadió

Gime Accardi y Nicolás Vázquez en tiempos donde el amor de pareja los unía.

Vázquez afirmó que la situación actual lo apena. "No sólo lo que ella pasó sino cómo se embarró nuestra relación, que es una historia muy linda", lamentó. Al mismo tiempo se expuso con sinceridad sobre lo que vivieron. "Fueron 18 años de muchas cosas, no somos una pareja perfecta como pensaban", reflexionó.