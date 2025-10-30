Gimena Accardi confesó cuál es su lugar "para olvidarse de todo" y celebró su exitoso presente

Gimena Accardi tiene una nueva vida después de cambios gigantescos que le dieron un aire de nuevos comienzos aunque, como cualquier situación vive entre luces y sombras, y ella lo sabe mejor que nadie. Es que mientras su ex pareja, Nico Vázquez, disfruta de un nuevo capítulo en su vida amorosa junto a Dai Fernández, la actriz brilla con luz propia tras ser nominada como mejor co-conductora de OLGA en los premios Martín Fierro al streaming.

La noticia fue un mimo después del revolucionado año que todavía no termina pero que ahora con esta nominación celebra su talento y marca un momento de introspección y gratitud para la artista. Es por eso que no dudó en compartir la buena nueva con sus followers.

Nico Vázquez y Gime Accardi

"En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme", escribió Gimena en su cuenta de Instagram y completó emocionada: "Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo", escribió la propia nominada en sus redes".

Claro que la actriz no evitó mostrar su emoción por la nominación: "Sé que los premios son solo una excusa para festejar la industria y brindar con colegas, pero esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió muchísimo", confesó con mezcla de sorpresa y orgullo.

Gimena Accardi habló emocionada sobre su nominación a los Martín Fierro

Mientras tanto, Vázquez y Fernández dejaron atrás los rumores y se mostraron juntos por primera vez en público. La pareja está disfrutando de su amor sin esconderse, incluso planeando su primer viaje oficial a Filadelfia para participar en la icónica carrera de Rocky.

Según Yanina Latorre, quien reveló detalles de la relación, la conexión entre ellos se fue consolidando rápidamente: "Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares".

Nico Vázquez y Dai Fernández

A pesar de los titulares que giran en torno a su ex pareja, Gimena eligió enfocarse en lo positivo: "Sé que los premios son solo una excusa para festejar la industria y brindar con colegas, pero esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió muchísimo" y, en la misma línea dijo con mucha felicidad: "Siempre me sentí muy querida y se ve reflejado de todo corazón", expresó con sinceridad.

Así las cosas Gimena Accardi parece haberse olvidado -al menos por un momento- del gran cierre de ciclo con su ex Nicolás Vázquez que a su vez, vive los mejores días con Rocky y claro, con su nueva pareja Dai Fernández.