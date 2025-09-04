Gimena Accardi respondió lo que todos quieren saber sobre su supuesto amante y dejó todo claro: "No me arrepiento"

Una de las palabras más buscadas del mundo del espectáculo es la de Gimena Accardi que quedó en el centro de la escena ni bien se sintió presionada a contar por qué, cómo y cuándo le fue infiel a su ex pareja, el actor Nicolás Vázquez.

"En otras palabras" es la obra que dirigía Vázquez y que protagonizaba junto a Andrés Gil que tuvo su última función en medio de una ola de especulaciones sobre una relación entre Gil y Accardi, algo que ambos desmintieron rotundamente pero que sigue trayendo cola en los medios de comunicación.

Es en este contexto en el que las cámaras de LAM llegaron al stream Olga donde Gimena participa diariamente y allí habló sobre cómo está su presente tras el escándalo que no frena: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho fue un año y medio hermoso".

Además de haberla vinculado en un romance con Gil, también la emparejaron con un chico llamado Ulises, que tendría muchos años menos que ella. Las malas lenguas cuentan que se vieron un par de veces y sería él con quien la actriz podría haberle sido infiel a Vázquez con quien estuvo durante casi dos décadas de su vida.

Sin embargo, Gimena no dio absolutamente ningún detalle sobre esto: "Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante", dijo con tono contundente y al mismo tiempo explicó: "Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo".

Accardi no dudó en disipar una duda: con su ex novio está todo de maravilla. Es que le preguntaron y le repreguntaron sobre su supuesto amante pero ella cortó todo en seco: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo", dijo.

En la misma línea, Gimena Accardi dijo que no escuchó ninguno de los chismes que se dijeron en la televisión argentina. Sobre eso, fue tajante: "Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien", dijo y contó que está muy contenida: "Nico, la familia de Nico y mis amigos".