Gladys "La bomba tucumana" se atragantó y tuvo que ser intervenida de urgencia: "La pasé re mal"

La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" sufrió un dramático, insólito y preocupante accidente durante las grabaciones del programa Cantando 2024 , donde se desempeña como jurado del VAR. Según informó Ángel de Brito y Fefe Bogiorno en el programa LAM , mientras comía durante un receso, se atragantó con un diente de un tenedor de plástico. Debido a la gravedad del incidente, fue trasladada de urgencia al Sanatorio Güemes, donde recibió atención médica inmediata. A través de sus redes sociales, la cantante compartió detalles del episodio para tranquilizar a sus seguidores y advirtió: "La verdad la pasé re mal y me asusté un montón".

Sobre los riesgos de los utensilios plásticos. Gladys explicó que el accidente ocurrió mientras comía una ensalada que incluía tomates cherry. Al pinchar uno de ellos, una parte del tenedor, filosa y puntiaguda, se desprendió y lo ingirió sin darse cuenta. "Sentí que se quedó acá (en la garganta). Intenté de todo para ayudarme a mí misma, porque no había nadie cerca", relató, agradeciendo a su colega Lourdes y al equipo de producción que la asistieron rápidamente. "Vengo a recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores", dijo la artista en un video que publicó en sus redes.

Una vez trasladada al Sanatorio Güemes, se le realizó una tomografía para localizar el objeto que le causaba molestias y dolor, seguida de una endoscopia para retirarlo. Pese a sus intentos de afrontar el procedimiento sin anestesia, finalmente tuvo que ser sedada para completarlo. "Tengan cuidado cuando utilicen esas cosas, que ahora me doy cuenta que son muy peligrosas. Quiero agradecer al Sanatorio Güemes que me atendieron muy bien, me hicieron un estudio para ver si lo tenía acá (por la garganta) porque yo sentía el dolor bien fuerte y de hecho lo sigo sintiendo. Me van a hacer una endoscopía y la verdad que intenté bancármelo lo más que pude", sostuvo.

En su testimonio, Gladys advirtió a sus seguidores sobre el uso de utensilios plásticos, enfatizando el peligro que representan: "Tengan cuidado cuando utilicen esas cosas. Ahora me doy cuenta de lo peligrosos que son. "Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes (Fernández) que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo también estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias. Bueno, para redondear, tengan mucho cuidado cuando utilicen este tipo de utensilios de plástico, los quiero mucho".

Gladys la Bomba Tucumana en el Cantando 2024

Aunque aún siente molestias tras el procedimiento, la cantante aseguró que está fuera de peligro y agradeció a sus fans por la preocupación, destacando su fe en que se recuperará por completo. Luciano Ojeda, pareja de la cantante, dialogó con Teleshow y dio más detalles de lo ocurrido: "Estaba en videollamada conmigo mientras comía algo en el corte y se le partió un diente del tenedor y no se dio cuenta que se lo tragó. Allá le hicieron tomografía, endoscopía pero no le encontraron nada. Así que se supone que, en teoría, o lo puede expulsar más adelante cuando vaya al baño o en una de esas cuando vomitó ya lo pudo despedir".