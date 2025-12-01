Golpe inesperado para Siciliani y Castro: les arruinaron el sueño de su vida

El sueño de Griselda Siciliani y Luciano Castro de tener su casa frente al mar se está derrumbando poco a poco. La pareja recibió el pasado viernes la peor noticia, ya que el Concejo Deliberante de Mar Chiquita negó la posibilidad de avanzar con la construcción de la casa que estaban edificando.

Luis Bremer contó en Desayuno Americano que la decisión se tomó el viernes 28 de noviembre por la tarde en una sesión polémica: "Se obtuvo el quorum a último momento y se aprobaron un montón de obras para comercializar la zona, entre ellas, la construcción de nuevos balnearios sustentables en la zona. Sin embargo, a ellos no los autorizaron a construir la casa . Parece un ensañamiento", sentenció.

El sueño de una casa en la playa se derrumba lentamente para Griselda Siciliani y Luciano Castro

Según el periodista, la pareja había comprado el terreno a comienzo de este 2025. Poco después, presentaron los planos del proyecto y recibieron la autorización correspondiente para empezar la obra pero dos meses después, por un cambio de reglamentación, se les impidió construir a más de 6 metros de altura.

La decisión, considerada injusta por los actores, los llevó a presentar una apelación que acaba de tener una respuesta aún peor: ya no se les impiden construir por más de determinada altura sino que además, se les habría retirado el permiso de obra .

"Tomaron un estudio de la autoridad del agua diciendo que Luciano y Griselda no pueden construir allí ", dijo Bremer, que además cuestionó que desde Mar Chiquita le prometieron más información y luego se la negaron, así como puso en duda por qué se aprobaron otras cuestiones y se le negó a los actores construir la casa de sus sueños.

"Les jugó en contra esto de ser famosos, queridos conocidos", agregó Pamela David y empatizó con Griselda Siciliani y Luciano Castro al decir que se le debería reconocer los planos presentados antes del cambio de normativa.