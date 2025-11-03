Graciela Alfano cruzó a Susana Giménez y la trató de "vaca sagrada": "Mucha gente la detesta"

Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez, a meses de la acusación de hacer magia negra que recibió de la diva. La actriz le recordó la evasión de impuestos que defendió y las declaraciones en donde aseguró que le daba vergüenza ser argentina. Además, remarcó que no tiene intenciones de demandarla por sus ataques, pero que todavía tiene tiempo para hacerlo.

"Eso fue una maldición. Debería darle vergüenza a quien lo dijo", fue lo primero que reprochó Alfano en relación a la acusación de brujería que le endilgaron, al aire de Infama por América TV. "Ella lo dijo públicamente. Lo dijo y fue una vergüenza. Una acusación espantosa, sin ninguna prueba. Es algo horrible. Es algo censurable. Es algo repudiable", señaló en relación a la conductora de Telefe.

"Yo me defendí de la mejor manera que pude, que es decir la verdad. Yo no entiendo por qué no se le dice 'señora, basta'. Hay una cosa de vaca sagrada acá que porque es ella puede evadir impuestos, ser burra, cualquier cosa, insultar a la gente. ¿Qué le permitimos a estas figuras? ¿Por qué?", se preguntó Alfano. La ex de Matías Alé cuestionó el apoyo popular de la Diva y graficó que con sólo ver las redes de ella se comprueba que "mucha gente la detesta". "Lo peor fue cuando dijo que le daba vergüenza ser argentina. Creo que ahí se hundió completamente", recordó la vedette, sobre declaraciones de Susana en el Uruguay y bien odiada de las costumbres locales argentinas.

Susana Giménez había atacado a Graciela Alfano cuando aseguró que hacía brujería y que había sido su fantasma por 40 años.

"A mí mi madre, que era de ascendencia francesa, me decía que si en Francia decís que te da vergüenza ser francés no te saluda ni el señor de la calle. Porque el francés tiene orgullo de su país. Acá nosotros evidentemente tenemos vergüenza de ser argentinos, que una persona dice 'me da vergüenza ser argentina' y la seguimos aplaudiendo", cuestionó Alfano, quien agregó que se guarda el derecho a demandarla porque todavía tiene tiempo. "Puede ser que lo haga", agregó.

Alfano remarcó que nunca declaró nada contra su colega y que fue ella quien comenzó con los ataques contra su persona. "Los invito a ver alguna nota mía hablando mal de la señora Susana Giménez. Jamás. Yo iba con la mejor onda y de pronto: '40 años fue mi fantasma'. ¿Yo fui eso? No tengo ni la más pálida idea", reconoció. "A veces hay maldad y hay odio. Son personas malas, que sienten envidia, odio, maldad", la describió.

Susana Giménez y Graciela Alfano en mejores épocas

"Creo que le pegó mal la edad. Porque vos fijaste que ahora está mal con la nieta. Se pelea. Yo hice un posteo que dije: 'a los nietos no se les presta, se les regala'. Porque una persona no puede ser miserable con una nieta cuando tenés dinero, la verdad que da vergüenza. Como dije en su momento, que dejó a su hermano tirado. ¿Qué puede pensar de mí? Sus conductas, a mí forma de ver, son censurables", cerró Alfano.