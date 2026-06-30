Graciela Alfano le tiró los perros a Cocker y aseguró que "está en edad": el origen de su afecto con los "colágenos"

Graciela Alfano volvió a ser noticia luego de que durante este martes revelara sus deseos afectivos para con el youtuber Matías Vasile, mejor conocido como Cocker. En un streaming al que fue como invitada aseguró que le gustaba el influencer y soltó que estaba "en edad", cuando en los hechos tiene 48 años menos que ella. La actriz tuvo muchas parejas en su trayectoria, aunque desde que comenzó a salir con Matías Alé en los 90, puso la vara en quienes son más jóvenes que ella.

La revelación se dio durante su participación en el stream Aura de la señal televisiva TN y en una sección en la que la invitaron a ver imágenes de hombres para que ella evalúe si le gustaban o no. En ese contexto apareció una imagen de Cocker. "Sí, sí, sí. Me gusta. Además está en edad. Es la edad mía", reconoció sin muchas vueltas, en una reacción que despertó risas entre los conductores.

"Yo he tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido parece mi abuelo, mi segundo mi padre, Matías Alé te adoro pero parecés mi tío, entonces no me quedan bien", soltó en relación a su primer matrimonio con Andrés Ruskowski, el siguiente con Enrique "Quique" Capozzolo y la pareja que formó con el entonces cronista televisivo, que con 22 años empezó a salir con ella en 1999, cuando tenía 46 años. "No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida", agregó.

La relación con Alé estuvo cargada de polémicas por la enorme diferencia que existía en edad entre ellos. Al mismo tiempo, los casi 10 años en los que estuvieron juntos fueron la demostración de que existió un amor verdadero entre ellos, que atravesó cualquier prejuicio posible que pudiera surgir. Para 2008 se separaron entre fuertes versiones de infidelidades y escándalos, pero de acuerdo a sus revelaciones su historia impuso un cambio en los gustos de la actriz de 73 años.

Graciela Alfano y Matías Alé, cuando todavía eran pareja.

"Mirá lo intensa que soy, imaginate alguien que no pueda aguantar esto. Yo tengo que tener un sub algo", aseguró una Alfano envalentonada. "¿Qué edad tenés como límite?", le consultaron. "Sub 50 seguro", afirmó, sin pelos en la lengua y en una definición que sustentó la versión de que es adepta a los "colágenos", como se suele llamar de forma coloquial a las parejas que son más jóvenes.

Las parejas de Alfano fueron muchas y de diferentes edades. Además de los mencionados se le atribuyeron romances con el fallecido genocido Eduardo Massera y el ex presidente Carlos Saúl Menem. Lo que es un hecho es que, desde que se enamoró de Alé todo cambió y, de acuerdo a lo que expresó en las últimas horas sobre Cocker, tiene a un nuevo "colágeno" en la mira.