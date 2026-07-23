Graciela Alfano pidió a los argentinos que no se victimicen: "No nos queda bien el papel de llorones"

Las repercusiones luego de la derrota argentina en la Final del Mundial 2026 contra España y las teorías conspirativas que dieron vueltas por el flojo desempeño que tuvo el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi, continúan. Ahora, la actriz Graciela Alfano salió a pedirle a la población que salga del papel de enojo y victimización, y señaló al país como "campeón" igual, a partir de todas las críticas que despertó en el mundo.

"Hola, mis argentinos adorados. Les pido por favor dejen de ponerse en el papel de víctimas. No nos queda bien el papel de llorones. Nosotros no somos eso", aseguró Alfano en un video que subió a sus redes sociales, desde algún parque en el cual lo grabó. "Además nos auto percibimos campeones. ¿Quién puede hablar tanto de alguien que no salió campeón?", se preguntó.

La ex Bailando por un Sueño también se metió en la discusión acerca de una cultura discriminadora nacional del país. "Decirnos racistas, ¡pero muchachos! ¿Ustedes vieron de qué país vienen? Mírense al espejo antes de hablar", lanzó, con el eje puesto en que la mayoría de las críticas que llegan a Argentina al respecto provienen de países que fueron esclavistas y que mantienen enclaves coloniales.

"Y no quiero ser mala con mis antepasados, pero España te pusiste la camiseta y los catalanes dicen que no quieren ser españoles. ¡Les pido por favor un poco de coherencia!", sumó Alfano, con un claro enojo por el discurso de odio que tuvo el país de Europa antes, durante y después de enfrentarse con la Argentina.

España le ganó 1 a 0 la Final del Mundial 2026 a la Argentina.

"¿No estamos acostumbrados ya a la envidia?", se preguntó la actriz en un momento del video. "Es lo que nos tienen a nuestra resiliencia, a nuestra capacidad de lucha, a nuestra pasión. No solamente en la cancha, fuera de la cancha y como pueblo. Hemos podido superar tantos gobiernos, tantas cosas que nos han pasado y aquí estamos", reflexionó. "Así que, Argentina campeones del mundo. Es por eso que hablan de nosotros", cerró Alfano.