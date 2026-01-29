Gran Hermano Generación Dorada apuesta al descarte VIP: famosos clase B y nombres olvidados

En los últimos años, Gran Hermano se acostumbró a lanzar su formato en diciembre, dando inicio a una temporada marcada por los conflictos, la convivencia y el juego. Sin embargo, la anunciada Generación Dorada fue la excepción: todavía no salió al aire y mantiene a los fanáticos con sed de bardos, estrategias y polémicas.

La espera estaría llegando a su final y desde Telefe ya se estarían preparando para poner en marcha una nueva temporada que promete cambios e innovaciones. Mientras crece la ansiedad del público, empezaron a circular los primeros nombres de los "famosos" que podrían integrar esta edición especial. Como suele suceder, las filtraciones llegaron desde LAM, donde Pilar Smith reveló algunos de los candidatos que estarían en la mira de la producción.

Vuelve Gran Hermano con una edición especial y famosos pocos conocidos

La principal novedad de esta versión dorada es que personas anónimas seleccionadas en el casting convivirán y competirán con figuras mediáticas: "Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no", explicó Ángel de Brito en primera instancia.

Smith fue enumerando uno por uno los nombres que realizaron una sesión de fotos y una serie de entrevistas, aunque eso no quiere decir que hayan sido confirmados por el momento: "Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece". Luego sumó a Alejandra Majluf y, ante el desconcierto en el estudio, fue Romi Scalora quien recordó una vieja anécdota: "¿Perdón, ella no había tenido en Reality Reality un mini romance con Gonzalo Heredia?".

Divina Gloria fue una destacada actriz, cantante y comediante argentina de los años 80

Los primeros nombres dejaron en claro el perfil buscado por la producción: figuras con pasado televisivo, pero alejadas del centro de la escena actual . Recién hubo mayor reconocimiento cuando se mencionó a Kennys Palacios. El estilista de Wanda Nara podría ingresar a Gran Hermano Generación Dorada y se convertiría en el segundo vinculado a la "Bad Bitch" en pisar la casa, luego de la participación de la hermana de Mauro Icardi, que supo generar fuerte repercusión en su edición.

También resonó el nombre de Lizardo Ponce, aunque no por haber asistido a las fotos y entrevistas de Telefe, sino porque su pareja, Franco Poggio, sería uno de los apuntados como "famoso estrella", aunque sin confirmación oficial: "No es famoso pero es lindo", chicaneó De Brito mientras las panelistas siguieron su línea: "¿Quién es?" o "¿Él entraría como famoso", fueron algunos comentarios.

Otro de los nombres filtrados fue el de Inés Lucero, conocida por su paso por Survivor, el reality que Telefe emitió en 2024. Según el panel, fue vista en el canal durante la sesión de fotos, lo que alimentó los rumores sobre su posible incorporación.

La lista se completó con Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano que protagonizó un recordado enfrentamiento público con Jorge Rial. Su eventual regreso despertó expectativa entre los seguidores históricos del ciclo.

Telefe anunció que Gran Hermano Generación Dorada estrenará el próximo 23 de febrero

Tal como reflejan los nombres que comenzaron a circular, no se trata de celebridades consagradas ni de figuras fuertes para el público joven, sino de personajes con recorrido televisivo previo, algunos olvidados y otros apenas reconocibles: los clásicos famosos "clase B".