"No soy viuda negra, es todo mentira": liberaron Luciana Martínez en medio de una trama de sospechas y contradicciones

Lo que empezó como un caso escandaloso bajo la figura de "viuda negra" terminó, por ahora, en un giro inesperado. La Justicia resolvió otorgarle la excarcelación a Luciana Martínez, la ex participante de Gran Hermano que había sido detenida en Chacarita acusada de robarle a un turista estadounidense en un hotel del barrio de Palermo. La liberación llegó después de apenas dos días de detención, pero lejos de cerrar el caso, abrió nuevas incógnitas.

Luciana Martínez detenido por robo a un turista extranjero con modalidad "viuda negra"

El expediente, que inicialmente apuntaba a un delito bajo la modalidad de "viuda negra", fue recalificado como "hurto". Ese cambio resultó clave: permitió la excarcelación tanto de Barrionuevo como de su representante, Cristian Wagner. Según trascendió, la Justicia no encontró pruebas suficientes que acrediten ni el robo ni el presunto suministro de sustancias a la víctima. En paralelo, el foco comenzó a correrse hacia el propio denunciante, el turista estadounidense Bradley James Varela, quien ahora también quedó bajo investigación por un supuesto abuso. El caso, así, dejó de ser lineal.

Minutos después de recuperar la libertad, Luciana habló públicamente y buscó desactivar la carga de las acusaciones. "Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan" Conmovida, describió los días detenida como un momento límite: "Creo en Dios, tengo mucha fe y recé, sobre todo, para que todo saliera bien. Tengo un equipo de abogados que hizo que todo fuera bien y se los agradezco" Pero el punto más contundente llegó al referirse al delito que la instaló en el centro de la escena: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira."

Luciana Martínez

El hecho que desató la causa ocurrió en la madrugada del sábado, tras un encuentro en el boliche Makena. Según la denuncia, Barrionuevo y Wagner acompañaron al turista a su alojamiento, donde se habría producido el supuesto robo. Las cámaras de seguridad del hotel registraron movimientos que alimentaron la sospecha: prendas que caen desde un balcón, idas y vueltas dentro del edificio y la salida de los implicados en distintos momentos.

Sin embargo, esas mismas imágenes no lograron sostener con claridad la hipótesis inicial. Mientras el denunciante aseguró haber sido víctima de un engaño y robo, la defensa sostiene una versión opuesta y sumó una acusación por abuso sexual contra el propio turista. Dos relatos incompatibles. Una verdad aún en disputa. La excarcelación no implica el cierre del caso. La ex GH deberá cumplir estrictas medidas mientras avanza la investigación.

Entre ellas deberá someterse al proceso judicial y no obstaculizar la causa, mantener contacto mensual con el tribunal y no acercarse al denunciante. La resolución judicial fue clara: la libertad es provisoria y está sujeta al desarrollo del expediente. El caso no solo se dirime en tribunales. También se juega en la opinión pública. La viralización de los videos, el perfil mediático de la acusada y el impacto del término "viuda negra" convirtieron el episodio en un fenómeno de alto voltaje mediático.

En ese contexto, Luciana también dejó entrever el impacto personal que atraviesa: "Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla" Y cerró con una frase que resume su presente: "La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora necesito contención y visitar médicos".