Estalló la casa: llantos, acusaciones, gritos y una pelea feroz entre Solange Abraham y Nazareno Pompei

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a explotar, y esta vez con todos los condimentos que convierten al reality en un fenómeno: gritos, llanto, acusaciones de "película barata" y una declaración de guerra que promete cambiar el rumbo del juego. Todo ocurrió tras la cuarta gala de eliminación, cuando Nicolás "Nick" Sícaro quedó fuera de competencia. Lo que parecía una salida más terminó convirtiéndose en el detonante de uno de los enfrentamientos más intensos de la temporada.

Apenas se confirmó la eliminación, Solange Abraham no disimuló su alegría. Celebró en el living, delante de todos. Y ahí se rompió la convivencia. Nazareno Pompei, muy cercano a Nick, lo tomó como una provocación directa. "Se le cag... de risa en la cara, se piensa que se las sabe todas", disparó. El ex futbolista no sólo cuestionó el festejo, sino que le marcó cómo debería haberse comportado: irse "al cuarto a reírse sola". También la ligó Emanuel Di Gioia por defenderla.

Lo cierto es que la tensión ya estaba desatada. Minutos después, con la emoción todavía a flor de piel, Nazareno rompió en llanto. Y Solange intentó bajar el conflicto. Se acercó, lo tomó de las manos y buscó empatizar: "Siento que hayas perdido a tu amigo en el juego. Te entiendo porque en algún momento yo estuve en tu lugar. No es algo personal" Pero no hubo caso. "Te le cag... de risa en la cara, ¿me estás cargando?", retrucó el participante.

La respuesta fue un muro y entonces llegó la comparación más insólita de la noche. Solange apeló al fútbol: "A vos te gusta el fútbol, ¿no? Cuando ganan, ¿no festejás?". La réplica fue lapidaria: "Esto no es un Boca-River ni es un equipo de fútbol" Ahí, definitivamente, ya no había vuelta atrás. La discusión escaló y cambió de tono. Solange se quebró. "Me dijeron que no tengo humanidad porque estoy jugando, que soy mala", expresó,

Entre lágrimas, denunció que el juego se estaba mezclando con lo personal. Más tarde, ya en el patio y contenida por sus aliados -entre ellos Emanuel, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello- fue más allá y contó que "le hicieron bullying". A partir de ahí, el clima dentro de la casa se partió en dos. Del otro lado, Nazareno fue contenido por Jennifer Galvarini (Pincoya), una de las principales detractoras de Solange. Lejos de calmar las aguas, ambos redoblaron la apuesta. "Es una película barata", manifestaron.

También pusieron en duda la capacidad de Sol para agustiarse: "Hizo una fuerza para llorar..." Las lágrimas, para ellos, no eran genuinas. Y el conflicto dejó de ser una discusión para convertirse en una guerra de interpretaciones. Pero lo más impactante llegó después. Horas más tarde, Nazareno hizo un descargo que sacudió la estrategia del reality.

Cansado, dolido y decidido, anunció un cambio total en su forma de jugar: "A partir de ahora, las decisiones del juego las voy a tomar pura y exclusivamente en base a lo que yo considero" Y fue todavía más contundente: "Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación". El remate dejó helada a la casa: "Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar".

Solange Abraham llorando en el patio tras su cruce con Nazareno Pompei

Finalmente, avisó: "Voy a empezar a cortar cabezas y debilitar grupos". En el pasillo de la casa hubo tiempo para un último cruce entre Sol y Nazareno rodeado de sus compañeros, donde ella sentenció: "Te entiendes que te dé bronca. A mí también me pone triste que jueguen con mi persona. Que soy buena o mala persona. Eso es feo. Entonces yo, por festejar que una persona que no sabe jugar y que me juzga a mí por ser mala persona porque estoy jugando, eso es horrible. Dice que yo no tengo humanidad. Que soy mala", lanzó entre lágrimas antes de que ambos sean separados por Pincoya.