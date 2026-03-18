"Me va a odiar para siempre": la confesión de Wanda Nara antes de quebrarse con Maxi López

Si unos años atrás alguien hubiera dicho que Wanda Nara y Maxi López iban a terminar abrazados y llorando en pleno prime time, pocos lo habrían creído. Sin embargo, sucedió. El ex futbolista quedó eliminado de MasterChef y se quedó a un paso de la final, en la que competirán Ian Lucas y Sofi Gonet, más conocida como "La Reini". En ese contexto, la conductora dejó de lado su profesionalismo y no pudo evitar quebrarse al dedicarle unas palabras de despedida.

Maxi López quedó eliminado de Masterchef en plena semifinal

Wanda comenzó recordando cómo convenció a Maxi de sumarse al reality: "Muchas veces dije, 'uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre'. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también, porque disfrutaron mucho tenerte", expresó la empresaria, visiblemente emocionada. Cabe recordar que ambos son padres de Valentino, Constantino y Benedicto.

"Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar", agregó, en referencia a la distancia con su pareja, Daniela Christiansson, madre de sus hijos Elle y Lando.

Pero el momento más emotivo llegó cuando la "Bad Bitch" se soltó y habló sin filtros sobre el vínculo que logró reconstruir con su ex: "A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá", continuó.

Entre llanto y abrazos en prime time: Wanda Nara y Maxi López mostraron su buena relación

Además, Wanda destacó el apoyo de la familia de López: "Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido. Decirte que los chicos están orgullosos y toda la familia te quiere un montón. Y ojalá vengas a vivir a Argentina", remarcó.

Cabe recordar que, durante más de diez años tras su separación, la relación entre ambos estuvo marcada por conflictos judiciales e idas y vueltas, incluso con denuncias públicas de Wanda hacia Maxi y restricciones en el vínculo con sus hijos. Sin embargo, tras su separación de Mauro Icardi, lograron recomponer la relación y dejar atrás aquellos problemas para acompañarse en la crianza de sus hijos adolescentes.

"estuviste en mi peor momento y yo también voy a estar siempre que me necesites" 🩷

Wanda le dice a Maxi q sus hijos están orgullosos de él, le agradece a su esposa y pide q viva en Argentina AGUANTE EL AMOR SANO Y LA MADUREZ#WandaNara @wanditanara #MasterChefCelebrity #LAM #SQP pic.twitter.com/fB1JKBILg7 — laalalalalaa (@holamividaaa_) March 18, 2026

Tras escucharla, Maxi López se fundió en un cálido abrazo con la conductora y cerró, conmovido: "Esto que logró MasterChef con nosotros dos, poder compartir, y poder caminar y divertirnos, sonreír y llorar, ese es mi premio".

Por otro lado, Wanda Nara también se expresó en sus redes sociales: "La semifinal de esta competencia tan especial para mí. Un juego que saca lo mejor de cada uno de los que formamos parte: los participantes, el jurado y de mí", escribió. Luego, le dedicó unas palabras a su ex: "Con Maxi, el papá de mis hijos, descubrimos una nueva forma de acompañarnos, de educar juntos y también de divertirnos. Todo lo que queda es mirar para adelante siempre", concluyó.