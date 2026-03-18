Fundación Faro: millones en pauta libertaria, opacidad financiera y la "batalla cultural" como negocio político

En menos de un año, la Fundación Faro Argentina pasó de ser una entidad prácticamente desconocida a consolidarse como uno de los principales brazos de propaganda digital del oficialismo libertario. Lo hizo con una inversión millonaria en redes sociales, una fuerte articulación con el poder político y un dato inquietante: la ausencia total de balances presentados ante los organismos de control. La organización, creada en 2024 sobre la estructura preexistente de la Fundación Valorar tras la renuncia masiva de sus autoridades y un cambio integral de identidad, se presenta como un think tank dedicado a la promoción del liberalismo económico y valores conservadores. Sin embargo, su crecimiento acelerado, su rol en campañas políticas y la opacidad sobre su financiamiento abren interrogantes que exceden lo ideológico.

Agustín Laje

La transformación institucional que dio origen a Faro no es habitual. En pocos meses, una fundación orientada a la asistencia de sectores vulnerables mutó en una plataforma de formación política y difusión ideológica alineada con La Libertad Avanza. El cambio incluyó nombre, autoridades, objetivos y sede legal. De acuerdo a lo informado por el medio chequeado.com, el lanzamiento formal, el 13 de noviembre de 2024, funcionó como una señal política contundente: el propio presidente Javier Milei compartió escenario con Agustín Laje, director ejecutivo de la entidad, en una cena exclusiva donde ambos reivindicaron la necesidad de "dar la batalla cultural".

Ese vínculo no es menor. Faro no sólo orbita alrededor del oficialismo, sino que fue definida por el propio Milei como un actor "central en la construcción del nuevo mundo", lo que refuerza su rol como engranaje ideológico del gobierno. El mismo medio detalló que entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la fundación destinó $1.079 millones a publicidad política en Facebook e Instagram a través de la página "Ratio Oficial". Se trata de más de 15 mil posteos, con inversiones individuales que oscilaron entre los $100 mil y $700 mil. El volumen ubica a Faro como el segundo mayor inversor en publicidad política en redes sociales del país.

Sólo se ubica por detrás de la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete. Incluso superó a La Libertad Avanza en campañas locales, actuando como una usina paralela de comunicación política. Los contenidos difundidos no fueron neutrales: incluyeron ataques a adversarios políticos, mensajes contra la comunidad LGBT y migrantes, y respaldo explícito a iniciativas del gobierno, como la reforma laboral. En muchos casos, las publicaciones se citaban a sí mismas como fuente, reforzando un circuito cerrado de validación discursiva. Todo esto ocurre sin que exista información pública sobre el origen de los fondos utilizados.

Javier Milei en la Fundación Faro

Pese al nivel de gasto y actividad, la Fundación Faro no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), incumpliendo una obligación legal básica para cualquier organización sin fines de lucro. De esta manera, permanece en el completo misterio el origen de los recursos, la existencia de aportes del exterior, los ingresos totales de la organización y el destino de lo recaudado en eventos La opacidad es total. Ni siquiera hay claridad sobre si los fondos utilizados en publicidad ingresaron formalmente a la contabilidad de la fundación o si fueron canalizados por vías paralelas.

El caso de las cenas exclusivas agrava las dudas. En el evento de lanzamiento, según reportes periodísticos, el cubierto habría costado US$ 25 mil. Sin embargo, no hay registros públicos sobre lo recaudado ni su destino. Especialistas en derecho advierten que la falta de presentación de balances puede derivar en sanciones, aunque reconocen que se trata de una práctica extendida en fundaciones vinculadas a distintos espacios políticos. La diferencia, en este caso, es la magnitud de los recursos involucrados y el rol activo en campañas electorales.

Al frente de la fundación está Agustín Laje, uno de los principales referentes de la llamada "batalla cultural" libertaria. Con formación en ciencia política y filosofía, su trayectoria combina producción intelectual, militancia ideológica y vínculos con redes internacionales de derecha. Investigaciones previas documentaron su difusión de desinformación en temas de género, identidad y religión. También participó en espacios ligados a organizaciones conservadoras globales y mantiene vínculos con think tanks de distintos países. En Faro es quien define la orientación estratégica de la organización y articula su inserción en redes internacionales.

Javier Milei en la Fundación Faro

Al mismo tiempo, mantiene cercanía directa con el presidente Milei y participó en iniciativas oficiales, como los videos sobre "Memoria completa". Además, su nombre aparece vinculado a empresas, fundaciones y proyectos educativos, lo que refuerza su perfil como actor multifacético en el ecosistema político-ideológico. La Fundación Faro no actúa en soledad. Forma parte de una red transnacional de organizaciones conservadoras que comparten dirigentes, financiamiento y agendas.

Agustín Laje

Eventos organizados junto a instituciones extranjeras, viajes financiados por entidades vinculadas a gobiernos como el de Viktor Orbán en Hungría, y la participación en foros internacionales evidencian una articulación que trasciende lo local. Especialistas describen este entramado como una "muñeca rusa", donde los mismos actores ocupan roles en múltiples organizaciones, dificultando el rastreo de financiamiento y responsabilidades. La Fundación Faro se presenta como una organización educativa y de formación de liderazgos. En la práctica, opera como una maquinaria de comunicación política con capacidad de incidir en elecciones, instalar agendas y amplificar discursos del oficialismo. Lo hace con recursos millonarios, sin transparencia financiera y sin responder a las preguntas básicas sobre su funcionamiento.