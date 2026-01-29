Ian Lucas se puso los pantalones y aclaró lo que Evangelina Anderson no quería que se sepa: "Pasan cosas atrás"

La actual edición de MasterChef no solo combinó las mejores recetas con exigentes desafíos culinarios, sino que también dio lugar a un compañerismo que trascendió la pantalla. Los participantes organizaron cenas y salidas a boliches, y en ese clima de cercanía algunas relaciones se profundizaron. En ese contexto, Ian Lucas y Evangelina Anderson habrían iniciado un vínculo que, con el paso del tiempo, no terminó en los mejores términos.

Semanas atrás, la modelo le restó importancia a la relación y aseguró que se trataba de un shippeo propio del show. Sus declaraciones habrían incomodado al youtuber, quien decidió marcar distancia y priorizar su bienestar.

¿Romance real o show?: Ian Lucas aclaró su vínculo con Evangelina Anderson

De perfil bajo y con pocas sobre su vida personal, Ian se destaca en redes sociales por sus videos graciosos. Sin embargo, su llegada a Telefe lo expuso a nuevos escenarios mediáticos a los que, poco a poco, se va acostumbrando. En ese marco, se tomó unos minutos para hablar con SQP y aclarar cómo está su corazón: "Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa , claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?", remarcó, dando a entender que el vínculo superó el formato televisivo.

Sobre los dichos de Anderson, el joven explicó: "Me había enterado ahí unos días antes y no me gustó. No habíamos hablado entre nosotros", comenzó, sin ocultar que las palabras de la modelo le dolieron y continuó: "Eva es una persona increíble, siempre aclaramos las cosas, pero justo esos días estuvimos distanciados porque fueron las vacaciones. Siento que fue un error de comunicación. Pero vi eso y estaba medio bajoneado en las grabaciones ", expresó, para luego aclarar que hoy todo está bien entre ellos.

"Yo si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo a un programa y la veo acá", respondió a la pregunta sobre si existió un beso fuera de cámaras, y además agregó: "Quiero que sepan eso, que lo que ven de mí es lo que soy. Yo lo dije siempre, no voy a mentir con nada".

Desde el piso, los panelistas también quisieron saber sobre los rumores que vinculan a Anderson con Maxi, el cantante de 18 Kilates. Al respecto, el influencer fue categórico: "No, no me repercute. Está perfecto, que haga su vida . Está soltera, tiene que disfrutar, pasarla bien. Y si a ella le parece un buen candidato, buenísimo".

Ian Lucas aseguró que no da segundas oportunidades aunque fue feliz con Evangelina Anderson

Por último, Ian Lucas aseguró que no da segundas oportunidades. Con picardía, Martín Salwe comentó: "Una vez un sabio, llamado Federico Bal dijo 'uno no vuelve a donde fue feliz'. La pregunta es ¿vos, en ese lugar, fuiste feliz?". "Sí, sí, la pasé muy bien, fui feliz", cerró.