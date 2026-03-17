Yanina Latorre juró por sus hijos que no tiene nada que ver con el caso $Libra: "Me están operando"

En los últimos días, el nombre de Yanina Latorre quedó envuelto en el caso de la criptomoneda Libra. ¿Fue operada políticamente o realmente tuvo algo que ver con el empresario imputado por las estafas alrededor del proyecto? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que, con sus aires de superioridad, la mediática evita aclarar del todo.

Si bien por momentos la conductora asegura que no va a hablar del tema y que no le dará el gusto a quienes quieren manchar su nombre, lo cierto es que negó estar vinculada a la causa. A través de historias de Instagram explicó parte de su vínculo con Mauricio Novelli, además de dedicar varios minutos al tema en su programa radial en El Observador y volver a referirse al asunto en Sálvese Quien Pueda.

Yanina Latorre juró que no está vinculada a la casusa $Libra

Al parecer, Latorre no tiene del todo claro cuánto quiere hablar: aunque dijo que prefería no referirse al tema, terminó explayándose largamente e incluso leyó chats con el empresario imputado. Según explicó, en 2023 Novelli la contrató para promocionar en sus redes a Binance , el exchange de criptomonedas más grande del mundo, una plataforma centralizada donde se pueden comprar, vender, intercambiar y almacenar cientos de activos digitales.

Además, la ex panelista de LAM también había dicho que no contestaría más mensajes sobre el tema. Sin embargo, este martes Fabián Doman leyó al aire la conversación que mantuvo con la mediática: "¿ Es verdad que Milei le propuso a Novelli que te contrate para un posteo o te están operando?", le preguntó.

La explicación de @yanilatorre con respecto a su vinculación al caso $Libra: "Me están operando".@fabdoman contó detalles de la charla que tuvo con la conductora. pic.twitter.com/htAnDW71CN — Carnaval Stream (@CarnavalStream) March 17, 2026

En ese intercambio, Latorre se mostró con un tono completamente diferente e incluso mencionó a sus hijos: "Me están operando, por mis hijos te lo juro . Novelli en 2023 me contrató un par de veces. Hice el chivo, cobré y punto, nada ilegal".

Doman quiso saber además si el posteo del que se habla y que la vincula con Javier Milei es trucho: "Debe serlo, no me propuso. Lo de Libra fue un año después", respondió Yanina Latorre. También confesó que la propuesta de trabajar con Novelli le llegó a través de su marido, Diego Latorre.