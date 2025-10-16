Griselda Siciliani reveló el nombre de su amor platónico: lo conocemos todos

El regreso de Mario Pergolini a la televisión con Un Día Perfecto está siendo un verdadero éxito, y es que el conductor sabe a la perfección cómo hacer hablar de más a sus invitados. En este contexto, Griselda Siciliani se abrió como nunca antes y reveló el nombre de su amor platónico.

La actriz sorprendió al confesar su fanatismo por el actor Pablo Rago, un sentimiento nacido en su infancia que aún conserva. "¿Vos de chica también mirabas...? ¿No eras fanática de Pablo Rago? ¿No eras así... fan de pedirle autógrafo a Pablo?", le preguntó Pergolini. Sin dudarlo, Siciliani respondió con total sinceridad: "Perdón, Pablo, porque Pablo siento que me odia".

Griselda Siciliani se animó al cuestionario de Mario Pergolini

Según explicó, no era una seguidora más, sino parte de una generación marcada por el fenómeno de la tira juvenil Clave de Sol. Pergolini quiso saber hasta dónde llegó su fanatismo: "¿Y llegaste a irle a pedir un autógrafo o algo así? ¿Lo habías perseguido?".

Entonces, la actriz admitió: "Sí, una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio... Lo hicieron a beneficio de algunas escuelas donde trabajaba mi papá. Mi papá no estaba en la organización, solo fuimos porque éramos las hijas del maestro. Y fuimos a ver el partido y estaba Pablo", recordó con nostalgia.

Griselda Siciliani confesó su amor platónico por Pablo Rago

Aunque con los años su carrera profesional la llevó a codearse con grandes figuras del espectáculo, Rago sigue poniéndola nerviosa. "Qué pena que no supimos esto, era el momento de traerle a Pablo Rago", bromearon en el piso. En medio de su entusiasmo, Siciliani terminó revelando sin querer un detalle sobre su pareja: "Ahora Luciano está haciendo una serie. Está Pablo y yo le dije 'por favor, presentámelo '", confesó entre risas.

"Entendés que estamos saliendo por tele, ¿no?", le lanzó Mario Pergolini, mientras Griselda Siciliani, entre nervios y carcajadas, volvió a ser por un instante esa niña que soñaba con conocer a su ídolo.