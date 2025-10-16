Graciela Alfano disparó sin filtro contra Wanda Nara: "Estos seres no están formados, no hay respeto para el público"

Graciela Alfano volvió a hacer lo que mejor sabe: prender fuego el avispero mediático con una sonrisa y sin un gramo de censura. Invitada al streaming La posta del espectáculo, por la TV Pública, la ex vedette dejó frases que ya recorren las redes y los distintos portales de chimentos, reafirmando que, en el "Wandagate", ella es team China Suárez desde el primer minuto. "Wanda Nara me chupa un huevo, pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no bailan, no cantan, no hacen nada, no están formados y no hay respeto para el público?", lanzó Alfano, en una ráfaga de sinceridad que dejó a todos en el estudio con la mandíbula floja.

Con el mismo tono de ironía que la hizo famosa, Grace criticó a la audiencia por "elegir" a Wanda y seguir consumiendo todo lo que hace. "¿Por qué la sociedad ve a estos seres? No están formados, no hay respeto para el público. Porque cuando vos le mentís al público, decís 'te mentí', te estás burlando. Entonces eso es lo que yo tomo y digo: 'no, no, no, esto ya no me gusta'", sentenció. Pero el comentario más filoso llegó cuando habló del presente de Wanda como conductora de MasterChef Celebrity.

Con una mezcla de ironía y contundencia, Alfano insinuó que el lugar de la mediática en televisión podría no ser del todo genuino. "Tuviste dos maridos, te dejaron un montón de plata, podés comprar hasta MasterChef", ironizó, aludiendo a las relaciones de Wanda con Maxi López y Mauro Icardi. Y por si quedaban dudas, redobló la apuesta: "Yo podría comprar, a ver, compro el estar ahí, que también se puede, compro la publicidad, compro mil cosas".

Wanda Nara y los jurados dieron inicio a una nueva temporada de Masterchef

En ese sentido, destacó que todo esto "no quiere decir que sea exitosa, ya lo sabemos". "Se puede comprar o puede ser real, no tengo la más pálida idea", lanzó. Alfano, que fue jurado de Wanda en el Bailando, también recordó aquellos años con cierta soberbia de diva consagrada: "Yo fui jurado de ella en el Bailando y no era figura, era una chiquita", lanzó, marcando distancia y defendiendo así a la China Suárez en el eterno triángulo mediático.