Gritos, nervios y un ultimátum: la foto que desató la guerra entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Anita, la hija menor de Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y Roberto García Moritán, fue el motivo que desencadenó una interna familiar que tuvo como protagonista al ex marido de la modelo, Benjamín Vicuña. Un ultimátum y una foto que terminó con gritos y nervios.

Paula Varela en "Socios del Espectáculo" reveló algunos detalles del festejo de tres años de la nena, donde asistieron artistas como Panam y el payaso Plim Plim. El hotel Four Seasons Buenos Aires abrió sus puertas para la celebración, un lugar decorado de ensueños, con colores pasteles y muchos juegos para los nenes.

Los protagonistas del evento como García Moritán quiso

Y aunque se trató de una jornada de alegría y diversión, la fiesta tuvo un final escandaloso: "Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca", comenzó su relato la periodista.

Según trascendió, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el actor habrían tratado de mantener una relación cordial, donde compartieron reuniones familiares y hasta un papi fútbol. Sin embargo, la buena relación entre el actual y el ex de la modelo resultó ser pura fantasía.

Moritán dejó en claro que Vicuña no debía aparecer en ninguna fotografía del cumpleaños, esto se debe a que la fiesta fue costeada por canjes, razón por la cual debían publicar imágenes en forma de agradecimiento en redes. Pampita se encargó de cumplir aquel deseo.

Pese a esto, la mediática no tuvo en cuenta que los emprendedores presentes no seguirían las órdenes del jefe. Una de las personas que estuvo trabajando aquel día se fotografió junto al chileno, y acto seguido la compartió en las redes sociales, lo que enfureció al político.

La foto de Benjamín Vicuña que enfureció a García Moritán

El empresario ya tenía al ex de su mujer entre ceja y ceja desde la dedicatoria "A la Argentina que me dio un gran amor" en los premios Martín Fierro del año pasado. Y el hecho de que este presente en el cumpleaños de Anita no fue nada grato: "Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña", agregó Varela.

Luego, reveló que Pampita no dudó en llamar y desmentir esta información: "Ella me dice que nada de lo que dije sucedió, que quiere mantener la armonía familiar y que todo lo que dije es falso. Yo le expliqué que es una información que me llegó y está chequeada. Entiendo su posición, la respeto, pero es lo que me llegó", justificó la panelista. Por su parte, Adrián Pallares defendió a su colega y a la información que dio al aire: "Si el pedido no hubiese existido, alguna foto hubiera salido pero eso no pasó".