Ángel de Brito difundió una noticia falsa sobre la salud del Indio Solari y causó indignación: "Gente de mierda"

En tiempos donde la información circula a una velocidad incontrolable, la ética periodística debería ser un pilar fundamental. Sin embargo, una vez más, un episodio lamentable pone en jaque la responsabilidad de quienes tienen en sus manos el poder de informar. El periodista Ángel de Brito, conocido por su afán de generar impacto en redes sociales, difundió una noticia falsa sobre la salud de Carlos Alberto "El Indio" Solari, desatando una ola de preocupación innecesaria entre sus seguidores.

En su cuenta de X, De Brito publicó: "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari". Como era de esperarse, el mensaje generó alarma inmediata entre los fanáticos del legendario músico.

Sin embargo, esta información resultó ser completamente falsa. Fue el periodista Ari Lijalad quien desmintió categóricamente esta versión, llevando tranquilidad a miles de personas. "La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV , que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años", aclaró Lijalad en sus redes sociales. Además, agregó: "Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira ".

Según Lijalad, el músico simplemente asistió a un hospital para realizarse un chequeo médico programado relacionado con el Parkinson que padece desde hace años; es por eso que las redes sociales se encendieron rápidamente con mensajes de enojo hacia De Brito. Comentarios como "otra fake y van y con la salud, qué tipo miserable" o "No puede ser impune la existencia de gente de mier** como Ángel de Brito" reflejan el enojo colectivo ante la irresponsabilidad del periodista. La sensibilidad del tema no solo afecta al artista y su familia, sino también a miles de fanáticos que lo consideran un ícono cultural.

La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años. https://t.co/tHTqCUJa0I — ari lijalad (@arilijalad) February 19, 2026

El Indio Solari habló abiertamente sobre su enfermedad en una entrevista con Mario Pergolini en Vorterix. "Mi salud no está en mi mejor versión. El melón ya no me da. Tengo una enfermedad malvada que anda jodiendo en el cerebro que hay que tener en cuenta porque te va invalidando", expresó el cantante. También confesó: "Hay dolor, y el dolor me rompe las pelotas. Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota".