El Año Nuevo Chino, el evento cultural que se volvió motor económico en La Plata: "Hoy genera trabajo, diálogo y oportunidades"

El Año Nuevo Chino volvió a instalarse como uno de los eventos más multitudinarios del país. Más de 300 mil personas por jornada, dos días completos de actividades y un despliegue internacional que convierte a La Plata en epicentro cultural de la comunidad china en el continente. Detrás de esa logística está Rafael Velázquez, presidente y fundador de la Fundación Pro Humanae Vitae, quien define el fenómeno como la consecuencia de un trabajo largo, colectivo y profundamente social. "La verdad que contento, mucho trabajo que da fruto. Habrá que esperar con mucha expectativa para este fin de semana", arrancó en diálogo con BigBang.

El sábado 21 y domingo 22 de febrero, la ciudad volverá a convertirse en epicentro del evento chino más grande del continente, con una masiva convocatoria por jornada. Pero detrás de los dragones, las danzas y la gastronomía, Velázquez habla de integración, economía social y diplomacia cultural."Este es el número decimocuarto, o sea, hay ya un expertise, pero sobre todo hay mucho amor puesto en esto, que es lo que la gente creo que ve", destacó

Pero el evento no nació gigante. "Nació en Plaza Islas Malvinas, después fue creciendo. Cuando nos fuimos al Bosque y veías las imágenes del dron, era una persona al lado de la otra. Ahí explotó", recuerda. El salto definitivo fue a Plaza Moreno, corazón geográfico de la ciudad: "Ahí se terminó de asentar como un evento muy muy grande". Velázquez subrayó que el espíritu original nunca cambió: "Nunca deja de ser un evento cultural".

En ese sentido, explicó que "nació para integrar a la diáspora china, que era muy fuerte en la ciudad pero estaba muy excluida". "Los dos primeros años no tuvimos chinos, ni vendiendo un arrolladito de primavera, ni visitando. Y hoy es el más grande del continente", detalló. Más allá de lo cultural, el impacto económico es contundente. "Este evento le va a generar trabajo en el marco de la economía social a mil quinientas familias este año", destaca.

La celebración tendrá lugar el próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero en Plaza Moreno, La Plata.

El movimiento trasciende el predio. "Hay un impacto muy fuerte en hoteles, restaurantes, cafecitos. Viene gente de otras provincias y de países limítrofes. El turismo urbano se considera entre cien y ciento cincuenta kilómetros alrededor de la capital provincial", le contó a este portal y remarcó que para los emprendedores, la diferencia es concreta: "Generan fondos para dos, tres meses, algunos cuatro que les va muy bien. Logran pagar las deudas de fin de año, acomodarse para el inicio de clases".

Politólogo de formación, Velázquez no esquiva la dimensión internacional: "Está la doctrina del soft power, la diplomacia cultural. Seguramente sirve. Los grandes temas de la política internacional se van del ciudadano común, pero sí nos queda este vínculo de pueblo a pueblo". En un contexto geopolítico tenso, el mensaje es claro: "Este evento busca reafirmar la cultura, los lazos de hermandad, de paz. La gente viene, disfruta, aprende, prueba cosas nuevas".

Sobre el crecimiento de China en Argentina, adopta una mirada pragmática: "China es una potencia económica, se expande, hace negocios con todo el mundo. Los países que saben negociar bien logran buenos acuerdos. Es el arte de la diplomacia de nuestros líderes". Y frente a quienes miran con desconfianza el vínculo, responde: "El mundo es muy temeroso en general, se ha perdido la confianza global. Esto aporta un granito de arena. La gente quiere vivir en paz, tener un trabajo, una familia".

El Año Nuevo Chino es también plataforma para otras iniciativas. Durante el evento se entregará un cheque a una obra social local y se lanzarán nuevas acciones de la Fundación. "Vamos a lanzar una beca para un joven a las Islas Malvinas con un concurso académico, y más de cuarenta líneas de capacitación totalmente gratuitas y de un nivel extraordinario", resaltó Velázquez. Además, se realizará una ronda de negocios con 250 pymes y supermercadistas chinos. "Imaginate una sola pyme que no le venda a seis mil comercios chinos, que le venda a diez nada más. Por ahí zafa esa pyme, se fortalece, invierte, toma uno o dos empleos más", dijo con optimismo.

Y agregó: "Ahí está cómo esto se transforma en dato duro". ¿Por qué fascina tanto la cultura oriental? "Es una cultura muy desconocida en profundidad. Tiene más de 4.700 años. Nosotros como nación tenemos 200. Esa combinación genera curiosidad", respondió. En lo personal, Velázquez lo resume así: "La misión histórica de la Fundación es crear accesos, oportunidades, generar puentes, generar paz, generar diálogo. Suenan palabras utópicas, pero se logran con trabajo y buena gente".

A diez años, imagina una relación creciente: "China tiene 1.400 millones de habitantes, nosotros tenemos que vender productos. Son economías complementarias, no competitivas. Más allá de coyunturas, la relación va a ser buena y va a seguir creciendo". Y cuando se le pregunta por el sueño pendiente, vuelve a lo esencial: "Cómo aportamos al crecimiento nacional, cómo impactás positivamente en la vida de alguien. En criollo, es eso", concluyó.