¿Hasta la tercera cita?: Juampi González habló de sus propias reglas y las lleva a escena en "Regla de tres simple"

A veces el amor no fracasa por falta de sentimiento, sino por exceso de reglas. En tiempos donde todo parece medirse, calcularse y anticiparse, hasta los vínculos se convierten en una ecuación incierta en la que nadie quiere perder. ¿Cuántas citas son suficientes? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué está permitido y qué no? En ese territorio frágil y contradictorio se mete Regla de Tres Simple, la nueva comedia que pone bajo la lupa las normas con las que se intenta proteger el corazón.

En diálogo con BigBang , Juampi González habló sobre el estreno de la obra en marzo en el Teatro Premier, donde compartirá escenario con Nancy Gay en esta historia de encuentros, desencuentros y reglas opuestas.: "Es una comedia muy divertida. Es mi primera vez que voy a estar actuando en una obra de teatro... para mí es un es un desafío y es un proyecto que me motiva mucho", contó sobre dejar de lado el stand up y animarse a dar un paso más.

Juampi González y Nancy Gay serán los protagonistas de la comedia Regla de tres simple

González adelantó un poco sobre la historia de Isidro y Roma: "Son es una pareja que se conocen en una fiesta y el conflicto principal que tienen es que tienen justamente reglas opuestas. Isidro es un tipo más ubicado y centrado que ha sufrido mucho en el amor, tiene la regla de no tener más de más de tres citas para no para no enamorarse y volver a sufrir", contó y agregó: "Y Roma, que es el personaje de Nancy Gay, que también tremenda actriz y comediante, tiene la regla de esperar hasta después de la tercera cita para que suceda algo, porque si no dice que los hombres la dejan antes".

Según contó Juampi, el público muchas veces es parte del debate, reflejando nada más y nada menos que la misma sociedad: "Ese es el conflicto principal, el tire y afloje, en donde cada uno en su regla le va contando un poco a la gente también, la verdad que tiene algo muy divertido esa comedia en la que hace cómplice al público. Hay muchos momentos en los que justamente se rompe la cuarta pared y los protagonistas hablan con el público, se sinceran, se confiesan en algunas cosas. Entonces, se genera ahí una tensión muy linda entre lo que los dos quieren que pase, la gente quiere que pase y lo que termina pasando".

BigBang dialogó con Juampi González en medio de los preparativos para su primera comedia teatral

Regla de tres Simple, dirigida por Hernán Krasutzky, pone el foco en algo que atraviesa a toda una generación: las reglas no escritas para vincularse . ¿Existen realmente o son una excusa para no arriesgar? Para el influencer, la respuesta es clara: "Creo que sí, que la experiencia de cada uno va marcando distintos tipos de aprendizaje, y partir de ahí cada uno va poniendo sus reglas. Son muy individuales, pero sí que existen y ahí está el juego en tratar de coincidir con alguien que tenga unas reglas parecidas, un proyecto parecido; además de existir las propias, me parece que existen también las universales, que después algunos se están rompiendo".

En tiempos donde las aplicaciones de citas, las redes sociales y la inmediatez redefinen la manera de conocerse, la idea de "reglas universales" parece estar en revisión constante. Sin embargo, también están las personales, esas que cada uno defiende casi como un escudo. En su caso, el actor no dudó en reconocer la suya: "Tener mi espacio, tener mi tiempo, mi tiempo individual, soy una persona que le gusta mucho estar solo", habló sobre su no negociable y contó el tema de conversación constante en su grupo de amigos: "La convivencia para mí es un tema de conversación continua, que tiene que ser una elección, obviamente, es más caro que dos personas vivas separadas. Justamente, tiene que ser una elección, no una obligación . Para mí, que soy una persona que me gusta mucho estar conmigo y necesito esos momentos de recarga de energía, es necesario y necesario que la otra persona no se ofenda si le digo que quiero estar solo".

Esa mirada introspectiva también lo conectó con su personaje. Sobre Isidro, Juampi contó: "La verdad que cuando me pasaron la letra, la leí y la acepté también porque es un personaje que, al ser mi primera vez, siento que me queda cómodo, me queda cerca porque Isidro es un tipo bastante mental, bastante racional y en eso soy bastante parecido. A veces es un error igual sobrepensar las cosas". Y en esa confesión aparece otra clave generacional: el exceso de pensamiento que muchas veces paraliza el deseo.

Parte de su crecimiento artístico estuvo ligado a las redes sociales, un espacio que también transformó la manera en que los comediantes se vinculan con el público: "Creo que es una gran vidriera. Está buenísimo lo que generan las redes sociales para poder llegar a la gente directa, sin necesidad de un intermediario de ninguna cosa extra y, sobre todo, que la que la gente tenga la oportunidad de elegirte". En este contexto, reconoció la dificultad de llamar la atención donde "todos creamos contenido, todo el mundo, no importa qué negocio tengas y todo el mundo está tratando de llamar la atención".

Juampi González definió a las redes sociales como "una vidriera" para darse a conocer

Sin embargo, así como las relaciones, esa exposición también tiene límites: "Antes compartía muchas más experiencias, más privadas. Hoy trato de compartir cosas que generen identificación y por ahí no tanto de mi vida privada. Empecé a cuidar un poco más lo privado , que en un momento era lo que generaba empatía, era lo que generaba justamente identificación. Hoy todo el mundo cuenta todo, ya no hay intimidad casi. Entonces, en ese en ese sentido, puse un poquito reversa, me fui un poquito más para atrás y trato de resguardar la intimidad".

Las funciones de Regla de Tres simple podrán disfrutarse los días martes y miércoles de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Premier, y las entradas ya están disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma PlateaNet.

En definitiva, Regla de tres Simple no solo propone risas, sino también una invitación a revisar cuánto pesan las expectativas en nuestras historias amorosas. Y en este sentido, Juampi se sinceró sobre lo que desea que el público se lleve de la obra cuando las luces se apagan y el telón se baja: "Es un poco bajar la expectativa de las relaciones que uno se pone, ser más realista, estar en el presente que en cuándo o a dónde va a llegar y hasta dónde va a ser. Nos preocupa tanto el futuro que no nos permitimos disfrutar tanto ".

"La obra habla de aprovechar las oportunidades, porque no sabemos cuándo se van a volver a dar. Entonces bajar un poco el cerebro, sentir un poco más en el corazón y disfrutar", finalizó Juampi González. Tal vez, después de todo, el amor no sea una regla matemática. O quizás sí, pero una donde el resultado siempre depende de cuánto estemos dispuestos a sentir más y calcular menos.