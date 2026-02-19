Gran Hermano vuelve... y el sueldo de la casa sorprendió a todos: cómo es el contrato que firman los participante

La cuenta regresiva empezó y la ansiedad ya se respira en redes, streams y programas de TV. El próximo lunes 23 de febrero a las 22:15 vuelve Gran Hermano con su edición "Generación Dorada", y el público ya juega antes de que abran la puerta. Pero esta vez la bomba no vino de un casting filtrado ni de un romance anticipado: vino del bolsillo. Durante un vivo del streaming Jotax Digital, el periodista Santiago Sposato soltó la información que desató memes inmediatos: "¿Vos querés saber cuánto gana de base un participante de Gran Hermano? El que menos va a ganar..."

Después explicó el sistema de pago: "Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir 'estuviste 17 semanas, te corresponde esto'". Y ahí llegó el baldazo de realidad: "Van a cobrar 137 mil pesos por semana". Muy lejos de los 500 a 800 mil pesos que algunos panelistas habían calculado. Traducido: fama televisiva premium... sueldo bastante terrenal. Sin ir más lejos, la jubilación mínima es de $359.184,82 y, con bono, supera los $429.000. Un participante de GH, al llegar al mes dentro de la casa, estaría consiguiendo la suma de 548 mil. Pero el dinero no es lo único llamativo de esta edición del reality.

En otro streaming, el periodista Alejandro Castelo leyó partes del contrato que firman los participantes, y ahí se entendió cuál es el verdadero negocio del reality. "Otorgo mi consentimiento expreso para ser filmado, grabado o fotografiado para que las filmaciones, grabaciones e imágenes resultantes sean exhibidas, reproducidas o publicadas por Kuarzo y el canal que lo trasmita", reza el documento. Pero el punto más impactante vino después: "Reconozco y acepto que Kuarzo y el canal serán... los dueños exclusivos de los resultados y ganancias de los materiales con el derecho al registro de propiedad intelectual al uso y otorgamiento de permisos para que otros lo usen con cualquier finalidad".

Y sin fecha de vencimiento: "Sin límite de tiempo y no encontrándose de dicha autorización solamente limitada a la República Argentina sin estar obligados Kuarzo y el canal a realizar ningún tipo de pago adicional". Además, romper el secreto sale caro: "Lo que dice más arriba dice es que vos participante tenés que guardar estricta confidencialidad acerca de toda la información. Hay una indemnización que tenés que hacerle al programa si vos rompes".

Santiago del Moro estará al frente de Gran Hermano Generación Dorada

La nueva edición no solo cambia el casting: cambia la escenografía. El conductor Santiago del Moro volverá a las galas en vivo y adelantó el calendario: "Novedades de Gran Hermano. Lunes 23 (de febrero) debut, Gala (1era parte)". La casa tendrá una renovación importante: desaparece la clásica pileta y aparece una playa artificial, pensada para nuevas pruebas y dinámicas. También habrá más interacción digital, debates ampliados y nominaciones desde la primera semana, lo que promete estrategias más rápidas y alianzas exprés. Entre sueldos modestos y contratos eternos, queda claro algo: nadie entra por la plata.

El negocio es otro. Popularidad, seguidores, marcas y la posibilidad de salir siendo tendencia cada día. En la casa más famosa del país, el cachet semanal es apenas la excusa: el verdadero jackpot es convertirse en personaje. Y, como siempre, el público decidirá quién se vuelve estrella... y quién sale sin gloria ni memes.