Guido Süller filtró sus mensajes con Martín Cirio y lo prendió fuego: explota todo

Guido Süller es conocido por generar polémicas en los medios y meterse de lleno en cada guerra. En esta oportunidad, hundió a Martin Cirio y no sólo con palabras sino que difundió pruebas. Todo se dio en su programa de stream Pronto Guido: decidió compartir públicamente los mensajes privados que intercambió con el influencer. Lo que empezó como un supuesto gesto de "cerrar la historia", terminó en un round verbal pesadísimo.

De entrada, Süller no anduvo con vueltas: "Me parecés desagradable, Martín Cirio. Me parecés una persona repulsiva", dijo sin filtro. Y no se quedó ahí: "No podés tener tanta soberbia, tanta arrogancia, tan creído. Porque hoy estás arriba y mañana estás abajo".

Guido Süller se cansó de Martín Cirio y decidió exponerlo

Antes de mostrar las capturas, comentó que quería cerrar definitivamente el tema: "Chicos, quiero decirles exactamente lo que pasó entre él y yo. A ver si terminamos y cerramos de una vez por todas". Luego mostró lo que, según él, fue el primer mensaje que le envió Cirio: "Guido, ¿cómo estás? Soy Martín Cirio. Me encantaría que vengas a mi stream".

Cabe resaltar que el streamer está posicionado dentro de los más vistos a nivel nacional y que muchos artistas desean ir a su canal. Sin embargo, fueron muchos los que salieron a cuestionar que la invitación es sin remuneración por lo que terminaron no aceptando: Guido fue uno de ellos, y no conforme con no recibir plata a cambio decidió escracharlo.

En este contexto, Guido decidió mostrar a fondo su conversación con Martin Cirio: "¿Qué hacés, Loquilio? ¿Cómo andás? Ay, todo el mundo dice que nos encontremos nosotros dos, que va a ser un quilombo esa entrevista. Yo tengo miedo porque yo me cuido. Ahí en Luzu soy Caperucita Roja, ¿viste? Un santo", comenzó el audio que contestó a la invitación.

En el audio, Guido Süller fue amable: "Pero yo también tengo pico, no sé si tanto como vos...". Después agregó: "Sí me gustaría que me entrevistes, pero bueno. Vos decime los horarios que tenés, a qué hora sale el stream, si estás todos los días, si pagás algo... Proponeme, decime cómo es". Y cerró: "Te contesto para decirte que sí, que la verdad me parecés un genio de las redes. Y bueno, si se tiene que dar, se dará. Decime cómo te manejás. Te mando un abrazo. En una de esas se da, Martín querido".