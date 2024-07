Coscu sumó a Cami Mayan a la lista de mujeres que no se banca: "Odio a la ex de Mac Allister"

Luego del Mundial en Qatar y los "Get ready with me" ("preparate conmigo", en español) de Cami Mayan, Alexis Mac Allister decidió jugarse por lo que sentía y fue así que en medio de una infidelidad, comenzó una relación con su mejor amiga, Ailén Cova.

A partir de ahí, Mayan se convirtió en la "amiga personal" de miles de usuarias en las redes sociales, quienes empatizaron con su dolor tras la ruptura amorosa. Y es que no solo le tocó ver a su novio con otra mujer, sino que además tuvo que rehacer su vida, una vez más, en Argentina y lejos de las comodidades europeas.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister enfrentados legalmente

En suelo porteño, la influencer consiguió rápidamente trabajo en la nueva grilla de Luzu TV, donde encontró su lugar para exponer todo lo feo que vivió en su relación. Entre risas, siempre lanzó picantes "verdades" que dejaban mal parado al futbolista. Es por esto, que hace unos días, la madre del mediocampista del Liverpool salió a defender públicamente a su hijo, acusando de mala persona a la muchacha. La Selección Argentina se coronó bicampeona de la Copa América, y aunque festejos no faltaron, los dramas tampoco. A pocos días de su victoria, Mac Allister se enteró que será demandado económicamente por su Mayan. ¿Los motivos?

Cami Mayan, denominada "amiga personal" en las redes sociales

Ángel De Brito, en LAM, se encargó de gritarle al país la situación de la ex pareja: "Lo demandó por compensación económica. Es cuando alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y de producir dinero por estar acompañando a la pareja". Según informaron, la demanda ya entró a la Justicia, y hubo una charla con la madre de él, ya que es su representante legal.

Tras 5 años acompañando al deportista, Mayan había dejado su vida en Argentina para irse a vivir con el ex Boca a Europa. Sin embargo, habría que ver si la justicia la avala, ya que en aquel continente no existe la compensación económica. Como si todo esto fuera poco, un nuevo protagonista se suma a la historia. Se trata de Coscu, quien se dió la libertad de opinar al respecto y defenestró a la conductora de Patria y Familia.

No es la primera vez que Martín Pérez Disalvo, el verdadero nombre de Coscu, prende la cámara de su streaming y apunta contra gente de la farándula, en especial contra las mujeres. Sin ir más lejos, el influencer tiene un prontuario de polémicas y conflictos en base a la escena musical: se cruzó con María Becerra, también lo hizo con Lali Espósito, criticó a Nicki Nicole y atacó a Tini Stoessel. Ahora, la ligó Cami Mayan. "Es que yo soy Coscu y Coscu habla y no puede evitar hablar", se justificó.

Resulta que Coscu sabía que sus dichos iban a generar polémica, pero eso poco le importó y disparó: "Odio a la ex de Mac Allister. Perdón, no la conozco y odiar es una palabra muy fuerte, pero cada vez que me aparece algo, no puedo". Pero a pesar de esto, el streamer no supo explicar porque Cami Mayan le genera rechazo. Por su parte, la modelo hizo oídos sordos a las críticas y no se pronunció al respecto, al contrario decidió enfocarse en la feria que realizó el fin de semana y compartir momentos con sus amigos. Eso sí, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, y es que su asunto legal con su ex pareja no pasó por alto.