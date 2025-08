"Parásitos mediáticos": Ivana Icardi se cruzó con Ángel de Brito para defender a su hermano Mauro

Sin dudas, el WandaGate da de comer a muchos. Y cuando no hay polémicas, se inventan. En este contexto, Ivana Icardi -desde su tranquila vida en España- está más atenta que nunca a lo que dicen los periodistas argentinos, o la mismísima Wanda Nara, y no duda en opinar a través de su cuenta de X. Vale recordar que la influencer no mantiene una relación cercana con su hermano Mauro Icardi. De hecho, el futbolista ni siquiera la sigue en redes sociales. Pero, ¿quién no estaría dispuesta a recordar sus raíces y "defender su sangre" por un poco de cámara?

Ivana Icardi intenta defender a su hermano, Mauro Icardi, aunque él no se lo pidió

En esta línea, Ivana se cruzó digitalmente con Ángel de Brito, a quien acusó de mentir con sus primicias: "Ángel de Brito diciendo que soy falsa. Como si me conociera de algo el sinvergüenza", comenzó en un tweet. Y siguió: "Lo digo en serio, deberían erradicarse los programas de chimentos, de 10 historias 15 son inventadas".

Curiosamente, la mediática repitió en varias oportunidades que no le interesa la fama, ni que hablen de ella. Pero sigue cada paso de Wanda, responde comentarios, se mete en polémicas con la China Suárez —sabiendo que su nombre está en todos los medios— y hasta fue parte de más de un reality show tanto en Argentina como en España. ¿Será que el mundo del espectáculo no la suelta, o que ella no quiere soltar el show?

Ángel, por su parte, no se quedó callado y le respondió fiel a su estilo: "No sé si dije falsa, pero sí te digo que sos patética... buscás fama con tu hermano millonario y con Wanda Nara", disparó sin filtros y continuó: "Mejor erradiquemos a los parásitos mediáticos"

Polémico cruce entre Ángel De Brito e Ivana Icardi

Lejos de retirarse de la pelea, la hermana de Mauro Icardi redobló la apuesta: "Mentiroso, conventillero, falso, inventor... Y a los parásitos mediáticos, si te tiran unos billetes, los defendés. Así que no sé de qué te quejás, porque sin ellos vivirías de ser chusma sin sueldo". No es la primera vez que Ivana Icardi queda en el centro de una controversia mediática. En el pasado ya tuvo cruces con la mismísima Wanda Nara, Yanina Latorre y hasta con su propia sombra. Siempre con la misma bandera: que no busca fama... mientras la cámara sigue más cerca que nunca.