Nacha Guevara tuvo un accidente doméstico y suspendió su obra en el Cervantes: "Me fracturé"

¡Al fin se supo qué había pasado con Nacha & Favero! Nacha Guevara debutaba con Alberto Favero en el Teatro Nacional Cervantes pero todo fue intempestivamente postergado por un accidente doméstico que sufrió la amada actriz y cantante. Así las cosas, la serie de funciones que se realizarían los miércoles, desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo, quedaron en en , generando incertidumbre y tristeza entre quienes esperaban ansiosos su regreso a los escenarios.

Ante las especulaciones, Nacha decidió romper la cuarta pared para aclarar la situación y, en un video compartido a través de sus redes sociales, la artista explicó los motivos detrás de la suspensión y llevó tranquilidad a sus seguidores.

La publicación con la que Nacha llevó tranquilidad a su fandom

"Hola, palmeritas, ¿cómo están? Les quería comentar por qué no hacemos el estreno en el Cervantes y las funciones que siguen. Cuando estábamos ensayando el jueves, viernes y sábado pasado, empezamos a ver que teníamos algunas dificultades con el espacio. Cuando entró el piano de cola y la escenografía de la revista, que es muy linda y grande, surgieron problemas y dudas", dijo Nacha en primer plano con una tranquilidad admirable.

Sin embargo, lo que parecía ser únicamente un inconveniente técnico se complicó... y mucho: "Nos fuimos con esa preocupación a casa y, mientras ordenaba un placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho . Es una fractura no muy grande, pero requiere tres semanas de reposo para que suelde. Caminar con el pie apoyado no es para estar en el escenario", explicó con sinceridad.

La artista también aprovechó para pedir disculpas tanto al público como a los y las trabajadoras del teatro por esta inesperada situación: "Eso les quería contar y pedir disculpas por esto, pero no hay otro remedio. Todos lo lamentamos mucho: nuestra gente, la gente del teatro, que tiene mucho profesionalismo y buena voluntad. Pero estas cosas pasan. Esto lleva tres semanas de recuperación. Estamos viendo cuándo lo haríamos de nuevo y les vamos a contar", aseguró.

Con la sinceridad que la caracteriza, Nacha buscó llevar tranquilidad a sus espectadores: "Lo siento, gente. Ahora, con la patita para arriba unos días. Ya me duele un poco menos; cuando te das contra un mueble es un dolor que no se puede explicar, pero va bajando. Gracias por estar siempre ahí y quiero que no se preocupen por las cosas que puedan escuchar por ahí. Gracias, chau", concluyó en su mensaje.

Nacha & Favero

Corto pero efectivo, el mensaje de Nacha Guevara llevó tranquilidad y paz pero sobre todo cortó en seco las especulaciones que se pudieran hacer en torno a su estado de salud. Al momento, Nacha & Favero en el Teatro Cervantes será sólo una dulce expresión de deseo.