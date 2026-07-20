La motosierra también llega a las facturas: los servicios públicos ya se llevan el 15% del salario promedio en el AMBA

El relato oficial sobre la "normalización" de la economía vuelve a chocar con una cifra difícil de disimular: la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio los $295.826 y se llevó el 15% del salario promedio registrado de la región. El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet, procesado por la agencia Noticias Argentinas, y expone el impacto concreto de la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei sobre los hogares.

El Gobierno oficializó las nuevas tarifas para el comienzo de 2025

La canasta aumentó 4,6% en apenas un mes y 53% en comparación con julio de 2025, una suba que superó en 19 puntos porcentuales la inflación estimada para el mismo período, del 34%. En otras palabras: mientras el Gobierno insiste con la desaceleración de los precios, los servicios esenciales avanzan a un ritmo propio y bastante más agresivo. La energía eléctrica fue el principal motor del aumento de julio. El gasto en electricidad subió 12,5% respecto de junio, como consecuencia de la combinación entre el mayor consumo estacional del invierno y los ajustes tarifarios.

Para los usuarios sin subsidio, el cargo fijo aumentó 3% y el variable 5,7%. El resultado fue una factura promedio de $68.210. El gas tampoco dio tregua. El cargo fijo subió 2,8% y el variable 3%, a lo que se sumó el pico de consumo propio de los meses más fríos. La factura promedio aumentó 5,2% y alcanzó los $64.862. Así, el invierno volvió a convertirse en un recordatorio particularmente concreto para los hogares: calefaccionarse y mantener la casa en condiciones cuesta cada vez más. El rubro que más pesa dentro de la canasta sigue siendo el transporte. Representa aproximadamente el 40% del total y demandó $121.023 mensuales por hogar.

En julio, el gasto en transporte aumentó 3,7% respecto del mes anterior. Las líneas de la Ciudad subieron 4,1%, mientras que las interjurisdiccionales aumentaron 3,2%. Pero el dato más contundente aparece en la comparación interanual: el transporte se encareció 73% frente a julio de 2025, muy por encima de la inflación estimada. De los 53 puntos porcentuales que aumentó la canasta en un año, el transporte explicó 27 puntos. Es decir, casi la mitad del golpe interanual se concentró en el costo de viajar. El ajuste, en definitiva, no solo impacta en la factura de luz o gas. También encarece la posibilidad de ir a trabajar.

Los servicios públicos ya se llevan el 15% del salario promedio en el AMBA

El dato más crítico aparece al ampliar la mirada. Desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 966%. En el mismo período, el nivel general de precios subió 241%. La diferencia resulta brutal. El gas acumula el mayor salto, con un incremento del 2.185% desde diciembre de 2023. El esquema de subsidios y la política de recomposición tarifaria impulsada por el Gobierno modificaron por completo el peso de los servicios en el presupuesto familiar. La consecuencia es evidente: un salario promedio de $1.924.456 alcanzó en julio para comprar 6,5 canastas de servicios públicos, cuando en julio de 2025 podía cubrir 7,8.

El ingreso, entonces, rinde menos incluso frente a los servicios básicos. El Gobierno sostiene su política de reducción y focalización de subsidios. Sin embargo, el informe muestra una paradoja: los subsidios económicos a Energía y Transporte acumularon un aumento nominal del 44% anual hasta julio, equivalente a una suba real del 10%. La cobertura tarifaria actual alcanza el 54% de los costos de producción de los servicios, mientras el Estado financia el 46% restante, según el reporte.

Los servicios públicos ya se llevan el 15% del salario promedio en el AMBA

En el caso de la energía, en julio se incorporó una bonificación adicional del 25% sobre el precio mayorista del gas y del 16,6% sobre el de la electricidad. Con los descuentos acumulados, las bonificaciones totales llegan al 75% para el gas y al 66,6% para la energía eléctrica en los usuarios subsidiados sobre el bloque base. Aun así, el impacto sobre los hogares no deja de crecer. El propio informe sintetizó que "el aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno".