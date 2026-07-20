El cruel engaño a hinchas argentinos en un avión: el piloto les hizo creer que la Selección había ganado el Mundial

Luego de una Final del Mundial 2026 que dejó un sabor muy amargo en la boca de los argentinos, por la derrota y la falta de identidad que mostró el equipo, comenzaron a aparecer distintos videos que hacen que la derrota frente a España sea más dolorosa aún. Uno de estos en particular mostró cómo un piloto español engañó a los pasajeros argentinos de un avión que volvía de Europa a Buenos Aires, les hizo creer que habían salido campeones y luego les dijo la desoladora verdad.

"Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la Final de un Mundial, lamentablemente, sólo la puede ganar uno", comenzó el piloto, en un video que vio la luz en una publicación del diario español La Vanguardia. La ansiedad de los pasajeros era evidente y la pausa en el relato le ponía mucha expectativa.

Cuando el piloto lanzó la frase "desde aquí queríamos darle la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", el descontrol de quienes habían pasado la Final de la Copa del Mundo en el aire se hizo inevitable. Convencidos de que "La Scaloneta" había conseguido el tan ansiado -y hoy lejano- bicampeonato, dieron rienda suelta a los festejos.

En otra parte del video, en el cual se oyen los clásicos cánticos de "dale campeón", se oye nuevamente al piloto confesar que, lo dicho anteriormente, era un simple y mero "bait", como se conocen este tipo de provocaciones en el mundo de Internet y las redes sociales. "España ha ganado", soltó el aviador, con unas palabras que volvieron a poner a los pasajeros en silencio.

Lionel Messi tras perder la Final del Mundial 2026.

Durante las imágenes de los festejos en el avión se llegó a ver a pasajeros que directamente tenían la camiseta de la Selección argentina de fútbol y contaban con la predisposición a creer algo que hoy ya parece imposible, luego de la fuerte y jerárquica demostración futbolística que tuvo España en la Final.

Las posiciones alrededor del agradecimiento a los jugadores de "La Scaloneta" están divividas. Si bien el ciclo fue muy exitosos y llenó de gloria al fútbol argentino, el último baile de Lionel Messi opacó mucho los logros anteriores, por la contundencia de haber sido derrotado sin patear al arco y con Emiliano "Dibu" Martínez como el futbolista argentino que más veces tocó la pelota.